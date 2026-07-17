Фолксваген ангажовао 100 оваца: Спрема се отказ за 100.000 радника

Аутор:АТВ редакција
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Фолксваген је у Пољској покренуо необичан пројекат у којем главну улогу немају људи, већ стадо од 100 оваца.
Њихов задатак је да одржавају траву испод хиљада соларних панела, чиме компанија истовремено производи електричну енергију, смањује трошкове одржавања и доприноси очувању природе.
Ријеч је о агроволтажном пројекту који Фолксваген Познан спроводи у сарадњи са компанијом Куианта Енергy у својој фабрици у пољском граду Врешња. Идеја је да се на истом простору споје производња обновљиве енергије, сточарство и научна истраживања.
Соларна електрана има инсталирану снагу од 18,3 мегавата и спада међу највеће индустријске фотонапонске системе у Европи. Годишње производи довољно електричне енергије да покрије око четвртину потреба Фолксвагенове фабрике у Врешњи.
Умјесто машина за кошење траве, компанија је одлучила да вегетацију одржава природним путем. Због тога је на локацију доведено 100 оваца аутохтоне пољске расе Великопољска, које слободно пасу између више од 31.000 соларних панела.
На овај начин трава се одржава на одговарајућој висини без употребе посебне механизације, док соларни панели животињама пружају хлад и заштиту од кише, јаког сунца и других неповољних временских услова.
Пројекат има и научну компоненту. Истраживачи са Универзитета у Познању прате како присуство оваца утиче на биодиверзитет, квалитет земљишта, микроклиму и добробит животиња, како би процијенили да ли овај модел може постати примјер одрживог управљања великим соларним електранама.
Ова иницијатива долази у тренутку када се Фолксваген припрема за значајно смањење броја запослених, при чему се говори о више од 100.000 радних мјеста у наредних осам до девет година. Ипак, овог пута пажњу јавности привукли су необични "радници" који свакодневно брину о зеленим површинама око једне од највећих соларних електрана у Европи.
(Курир)
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