Хирург из Српске представља своје радове у Баварској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хирург приједорске болнице "Др Младен Стојановић" Станко Баћо идуће седмице представиће своја четири рада на Конгресу хирурга Баварске.
Ријеч је о једном усменом предавању уживо и о три постер презентације.
"Предавање је о прехабилитационим техникама за операције џиновских кила, а постер презентације су углавном у вези са инфекцијама трбушног зида за технике великих кила", рекао је Баћо Срни.
У овој години он је своје радове представљао у априлу у Лајпцигу на 143. Конгресу њемачких хирурга и у јуну на 48. Конгресу Европског друштва херниолога у Порту и 193. Конгресу хирурга Сјеверне Рајне и Вестфалије у Дортмунду.
Баћо међународне стручне скупове похађа од 2018. када је био специјализант, своје радове представља у међународним стручним часописима од 2022. године, а на међународним скуповима од 2023. године. Предавања држи на њемачком и енглеском језику.
Конгресу хирурга Баварске одржава се у Ерлангену од 22. до 24. јула, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч1
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
12
12
12
01
11
58
11
57
11
54
Тренутно на програму