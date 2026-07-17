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Хирург из Српске представља своје радове у Баварској

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 10:51

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Хирург приједорске болнице "Др Младен Стојановић" Станко Баћо
Фото: Srna

Хирург приједорске болнице "Др Младен Стојановић" Станко Баћо идуће седмице представиће своја четири рада на Конгресу хирурга Баварске.

Ријеч је о једном усменом предавању уживо и о три постер презентације.

"Предавање је о прехабилитационим техникама за операције џиновских кила, а постер презентације су углавном у вези са инфекцијама трбушног зида за технике великих кила", рекао је Баћо Срни.

У овој години он је своје радове представљао у априлу у Лајпцигу на 143. Конгресу њемачких хирурга и у јуну на 48. Конгресу Европског друштва херниолога у Порту и 193. Конгресу хирурга Сјеверне Рајне и Вестфалије у Дортмунду.

Баћо међународне стручне скупове похађа од 2018. када је био специјализант, своје радове представља у међународним стручним часописима од 2022. године, а на међународним скуповима од 2023. године. Предавања држи на њемачком и енглеском језику.

Конгресу хирурга Баварске одржава се у Ерлангену од 22. до 24. јула, преноси Срна

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Тагови :

Станко Баћо

Баварска

љекари

Хирург

Болница ”Др Младен Стојановић”

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