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Афричка куга свиња у Српској: Власти упутиле апел

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 09:46

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Три свиње у тору.
Фото: АТВ

Афричка куга свиња поново је потврђена у Српској. Прво у Фочи, на фарми мангулица, потом у Семберији у посљедњих неколико дана у три домаћинства потврђено је присуство вируса.

Помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић рекао је за РТРС да је ситуација јесте озбиљна и да је потребна максимална опрезност.

- У Републици Српској је за сада све под контролом и све чинимо да тако остане. За сада немамо ситуације да се афричка куга проширила у Семберији и на друге крајеве Српске. У Фочи је био контакт са дивљом популацијом, то јесте свиње су слободно боравиле у шуми и ти је дошло до контакта - навео је Лукић.

Истакао је да су сва жаришта санирана на вријеме.

Упутио је апел свим фармерима да се води рачуна о биосигурносим мјерама

- Ситуацију пратимо на дневном нивоу, пратимо и ситуацију у земљама окружења, гдје је ситуација неповољна. Поготово у пограничним дијеловима Србије. Зато ћемо упутили допис Граничној полицији. Јер смо добили информације да постоји и нелегални промет свињама преко границе - навео је Лукић.

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Тагови :

Афричка куга свиња

Република Српска

Семберија

Фоча

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