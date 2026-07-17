Афричка куга свиња у Српској: Власти упутиле апел

Аутор:АТВ редакција
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Афричка куга свиња поново је потврђена у Српској. Прво у Фочи, на фарми мангулица, потом у Семберији у посљедњих неколико дана у три домаћинства потврђено је присуство вируса.
Помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић рекао је за РТРС да је ситуација јесте озбиљна и да је потребна максимална опрезност.
- У Републици Српској је за сада све под контролом и све чинимо да тако остане. За сада немамо ситуације да се афричка куга проширила у Семберији и на друге крајеве Српске. У Фочи је био контакт са дивљом популацијом, то јесте свиње су слободно боравиле у шуми и ти је дошло до контакта - навео је Лукић.
Истакао је да су сва жаришта санирана на вријеме.
Упутио је апел свим фармерима да се води рачуна о биосигурносим мјерама
- Ситуацију пратимо на дневном нивоу, пратимо и ситуацију у земљама окружења, гдје је ситуација неповољна. Поготово у пограничним дијеловима Србије. Зато ћемо упутили допис Граничној полицији. Јер смо добили информације да постоји и нелегални промет свињама преко границе - навео је Лукић.
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