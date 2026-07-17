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Свједочанство Наташе Станковић о „Малом принцу“ – Владимиру Кезићу Кези

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 10:26

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Наташа Станковић свједочење
Фото: Memorijalni centar Republike Srpske

„Када се родио, добила сам брата који је оплеменио сваки моменат мог живота, не само мој, него цијеле моје породице али и Бањалуке", рекла је у свједочанству Наташа Станковић о „Малом принцу“ – Владимиру Кезићу Кези.

Наташа Станковић прича причу о „Малом принцу“ – Владимиру Кезићу Кези, брату, сину, глумцу, сањару и пријатељу који је волио живот и људе, а којег су искрено и снажно вољели сви чије је животе дотакао и у њима оставио неизбрисив траг.

У првој поставци представе „Мали принц“ ДИС позоришта младих играо је Пилота – онога који гледа звијезде и чува свијет дјетињства, маште и наде. Међу пријатељима и свима који су га познавали остао је заувијек упамћен управо као њихов „Мали принц“.

Владимир Кезић Кеза
Владимир Кезић Кеза

Погинуо је свега неколико мјесеци прије завршетка рата, али његова ведрина и неисцрпна енергија и данас живе у сјећањима породице и пријатеља, у граду и позоришту којем је припадао, као и кроз фестивал и фондацију који носе његово име. Њему у част установљена је и награда за животно дјело у области умјетности, која такође носи његово име.

Комплетно сведочанство доступно је на линку

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Наташа Станковић

Меморијални центар Српске

свједочење

Мали принц

Владимир Кезић Кеза

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