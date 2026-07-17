Свједочанство Наташе Станковић о „Малом принцу“ – Владимиру Кезићу Кези

Аутор:АТВ редакција
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„Када се родио, добила сам брата који је оплеменио сваки моменат мог живота, не само мој, него цијеле моје породице али и Бањалуке", рекла је у свједочанству Наташа Станковић о „Малом принцу“ – Владимиру Кезићу Кези.
Наташа Станковић прича причу о „Малом принцу“ – Владимиру Кезићу Кези, брату, сину, глумцу, сањару и пријатељу који је волио живот и људе, а којег су искрено и снажно вољели сви чије је животе дотакао и у њима оставио неизбрисив траг.
У првој поставци представе „Мали принц“ ДИС позоришта младих играо је Пилота – онога који гледа звијезде и чува свијет дјетињства, маште и наде. Међу пријатељима и свима који су га познавали остао је заувијек упамћен управо као њихов „Мали принц“.
Погинуо је свега неколико мјесеци прије завршетка рата, али његова ведрина и неисцрпна енергија и данас живе у сјећањима породице и пријатеља, у граду и позоришту којем је припадао, као и кроз фестивал и фондацију који носе његово име. Њему у част установљена је и награда за животно дјело у области умјетности, која такође носи његово име.
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