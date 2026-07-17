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"Српска неће дозволити да се манипулише српским историјским и културним насљеђем"

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 08:51

Коментари:

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Предсједништво БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

Иако је НСРС подржала вето српског члана Предсједништва БиХ на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, чиме је одлука ништавна, Денис Бећировић не одустаје од покушаја да одлука ступи на снагу.

Његов шеф кабинета од генералног секретара Предсједништва инсистира да се Одлука "без одлагања" достави Службеном гласнику БиХ.

Шта стоји из инсистирања и притисака да одлука мимо свих процедура ступи на снагу?

Члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске Анђелина Ошап Гаћановић рекла је да се сада покушава смислити нова прича за јавност.

- Ово више није ни изненађење. У нечијим главама као да вето српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић не постоји - навела је Ошап Гаћановић за РТРС.

Истакла је да подржани вето у Народној скупштини Републици Српској представља политички пораз Бећировић.

- Сарајеву ту нешто није ишло по плану - навела је Ошап Гаћановић.

Нагласила је да је забрињавајуће да се шеф канцеларије UNESCO-а у БиХ укључио у ова питања.

Донекле су изманипулисани од стране Бећировићевог кабинета. Ово све улази и у питања уставно-правног карактера - рекла је Ошап Гаћановић.

Наводи да је циљ да се у јавности ФБиХ представи да је Бећировић поразио Републику Српску.

- Република Српска неће дозволити да се манипулише српским историјским и културним насљеђем. Институционални одговор Српске ће бити гласан - рекла је Ошап Гаћановић.

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Подијели:

Тагови :

Денис Бећировић

Комисија за очување националних споменика

Народна скупштина Републике Српске

Предсједништво БиХ

Коментари (14)

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