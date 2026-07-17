За суфинансирање студентских филмова 130.900 КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Аудио-визуелни центар Републике Српске потписаће данас уговоре за суфинансирање шест студентских завршних филмова за које је издвојио 130.900 КМ.
Из Аудио-визуелног центра Републике Српске најављено је да ће уговоре у 10.00 часова потписати директор Центра са добитницима јавног конкурса за суфинансирање производње студентских завршних филмова.
Са 25.600 КМ подржано је "Помрачење" редитеља Бранислава Стошића, "Вуна" редитеља Матије Пурковића са 23.800 КМ, а "На рубу", редитеља Коље Васића са 24.500 КМ.
Подршку од 18.000 КМ добила је и "Маркова прича" редитеља Давида Јелића, "Сврха живота", аутора Симоне Шпирко 20.000 КМ и "Све што није моје" редитеља Лее Тошић 19.000 КМ, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
10 ч4
Република Српска
13 ч1
Република Српска
14 ч0
Република Српска
15 ч19
Најновије
Тренутно на програму