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За суфинансирање студентских филмова 130.900 КМ

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 07:54

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За суфинансирање студентских филмова 130.900 КМ

Аудио-визуелни центар Републике Српске потписаће данас уговоре за суфинансирање шест студентских завршних филмова за које је издвојио 130.900 КМ.

Из Аудио-визуелног центра Републике Српске најављено је да ће уговоре у 10.00 часова потписати директор Центра са добитницима јавног конкурса за суфинансирање производње студентских завршних филмова.

Са 25.600 КМ подржано је "Помрачење" редитеља Бранислава Стошића, "Вуна" редитеља Матије Пурковића са 23.800 КМ, а "На рубу", редитеља Коље Васића са 24.500 КМ.

Подршку од 18.000 КМ добила је и "Маркова прича" редитеља Давида Јелића, "Сврха живота", аутора Симоне Шпирко 20.000 КМ и "Све што није моје" редитеља Лее Тошић 19.000 КМ, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аудио-визуелни центар

суфинансирање

студентски филм

Ања Илић

Република Српска

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