Трамп: САД остварују велике успјехе у Ирану, резултати ће ускоро бити видљиви

Аутор:АТВ редакција
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Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио данас, у обраћању нацији, да Сједињене Америчке Државе остварују "велике успјехе у Ирану" и да ће резултати тих активности "врло брзо бити видљиви".
"Постижемо велике успјехе у Ирану и врло, врло брзо видјећете плодове тог рада", рекао је Трамп, преноси Си-Ен-Ен.
Трамп је истакао да САД имају "далеко најснажнију и најмоћнију војску било гдје у свијету".
"Изградио сам је током свог првог мандата и, нажалост, присиљени смо да је сада употријебимо", рекао је он у свом обраћању.
Си-Ен-Ен наводи да Трамп тренутно добија опције о проширењу операције америчке војске у Ирану док разматра наредне кораке.
Трампова изјава услиједила је, како наводи Тајмс оф Израел, након што су Сједињене Америчке Државе током ноћи прошириле ваздушну кампању против Ирана гађајући мостове у оквиру шире операције усмјерене на инфраструктуру те земље, с циљем да изврше притисак на Техеран да ублажи блокаду Ормуског мореуза.
Најмање седам особа погинуло је ноћас у америчким нападима на мостове у Бандар Хамиру, лучком граду на југу Ирана, јавила је иранска новинска агенција ИРНА.
Ирански државни медији објавили су синоћ да су у америчким нападима погођени аеродром и два моста на југу Ирана, у близини Ормуског мореуза, као и два моста код села Кохурестан и реке Шор у округу Бандар Хамир.
Америчка војска покренула је синоћ нови талас ваздушних напада на Иран, шесто вече заредом, са циљем да умањи иранске војне способности, саопштила је америчка Централна команда, преноси Танјуг.
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