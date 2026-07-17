Судар аута и мотоцикла у Бањалуци, једна особа повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је повријеђена у судару аута и мотоцикла који се догодио јутрос у Бањалуци, потврђено је за АТВ из ПУ Бањалука.
Како нам је речено, до удеса је дошло у 8:15 на раскрсници улица Булевар цара Душана - Јована Дучића - Змај Јовина.
"Увиђај у току. Нема обуставе саобраћаја", потврђено је за АТВ из ПУ Бањалука.
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