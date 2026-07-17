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Судар аута и мотоцикла у Бањалуци, једна особа повријеђена

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 09:36

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Саобраћајка код Поликлинике ауто и мотоцикл
Фото: Ustupljena fotografija

Једна особа је повријеђена у судару аута и мотоцикла који се догодио јутрос у Бањалуци, потврђено је за АТВ из ПУ Бањалука.

Како нам је речено, до удеса је дошло у 8:15 на раскрсници улица Булевар цара Душана - Јована Дучића - Змај Јовина.

"Увиђај у току. Нема обуставе саобраћаја", потврђено је за АТВ из ПУ Бањалука.

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Тагови :

удес

Бањалука

судар

ПУ Бањалука

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