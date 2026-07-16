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Још један живот изгубљен на путу: Трагедија у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 21:04

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Још један живот изгубљен на путу: Трагедија у БиХ

Мушкарац Т. А. (61) из Вареша погинуо је када је слетио возилом са локалног пута у општини Бреза.

Из МУП-а Зеничко-добојског кантона су навели да се саобраћајна несрећа догодила у 17.15 часова на локалном путу Сливно – Орахово и да је возач био сам у "шкоди".

Припадници Полицијске станице Бреза извршили су увиђај, а о свему је обавијештен тужилац Тужилаштва Зеничко-добојског кантона.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

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