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Тешка несрећа у Српској, мотоциклиста превезен на УКЦ

Аутор:

Стеван Лулић
16.07.2026 15:39

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Тешка несрећа у Српској, мотоциклиста превезен на УКЦ
Фото: АТВ

Једна особа повријеђена је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 12 часова догодила у мјесту Заблеђе код Рибника.

До несреће је дошло када су се сударили аутомобил Опел, којим је управљао Р.С. из Сарајева, и мотоцикл који је возио В.Ј. из Шапца.

"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач мотоцикла В.Ј. који је упућен на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", потврђено је у Полицијској управи Мркоњић Град.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Рибник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Рибник

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