Тешка несрећа у Српској, мотоциклиста превезен на УКЦ

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Једна особа повријеђена је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 12 часова догодила у мјесту Заблеђе код Рибника.
До несреће је дошло када су се сударили аутомобил Опел, којим је управљао Р.С. из Сарајева, и мотоцикл који је возио В.Ј. из Шапца.
"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач мотоцикла В.Ј. који је упућен на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", потврђено је у Полицијској управи Мркоњић Град.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Рибник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч4
Хроника
3 ч3
Најновије
16
43
16
38
16
28
16
25
16
17
Тренутно на програму