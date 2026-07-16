Осумњичени за убиство мајке и брата предат тужилаштву

Аутор:АТВ редакција
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Аднан Локванчић (43), осумњичени за окрутно убиство мајке и брата, предат је у надлежност Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.
Осумњиченом је одређено задржавање 24 сата.
"У том законском року, поступајући тужилац донијеће одлуку о даљим мјерама према осумњиченом", саопштено је из КТКС-а.
Подсјећамо, полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево ухапсили су Локванчића, настањеног на Илиџи, због постојања основа сумње да је убио мајку и брата.
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Потресни детаљи двоструког убиства: Аднан Локванчић мајци одрубио главу
Према ријечима комшија, убица и жртве су живјели у тешким животним условима,у немаштини и дуго су се суочавали са проблемима.
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