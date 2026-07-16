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Осумњичени за убиство мајке и брата предат тужилаштву

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 15:33

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Осумњичени за убиство мајке и брата предат тужилаштву

Аднан Локванчић (43), осумњичени за окрутно убиство мајке и брата, предат је у надлежност Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.

Осумњиченом је одређено задржавање 24 сата.

"У том законском року, поступајући тужилац донијеће одлуку о даљим мјерама према осумњиченом", саопштено је из КТКС-а.

Подсјећамо, полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево ухапсили су Локванчића, настањеног на Илиџи, због постојања основа сумње да је убио мајку и брата.

Policija FBiH

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Према ријечима комшија, убица и жртве су живјели у тешким животним условима,у немаштини и дуго су се суочавали са проблемима.

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Тагови :

Аднан Локванчић

одсјекао мајци главу

Храсница

Убиство

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