Послагали их у гепек: Хапшење у БИХ због кријумчарења миграната

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Јединице Граничне полиције Босне и Херцеговине Каменско 15. јула 2026. године лишили су слободе двојицу држављана Грузије након што су откривени у кријумчарењу пет страних држављана.
Ради се о четири особе без идентификационих докумената, које су у упитницима за мигранте изјавиле да долазе из Бангладеша и Пакистана, те једном држављанину Републике Турске.
Кријумчарење је откривено у граничном појасу на подручју Ливна приликом контроле путничког моторног возила Џип, њемачких националних ознака.
Уз наведено, 13. јула 2026. заједничка контрола припадника Јединице ГПБиХ Горица и Станице граничне полиције Имотски Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске спријечила је кријумчарење седам држављана Републике Турске у граничном појасу на подручју општине Груде.
У везу с овим кријумчарењем доводе се двојица држављана Републике Турске који су стране држављане кријумчарили у возилима Цитроен и BMW бх. националних ознака.
Због постојања основа сумње да су, у ова два одвојена случаја, почињена кривична дјела кријумчарење особа, о догађају су обавијештени дежурни тужиоци Тужилаштва БиХ, према чијим су налозима четворица осумњичених ухапшена и привремено одузети доказни материјали. Уз извјештаје о почињеним кривичним дјелима кријумчарење особа предати су поступајућим тужиоцима Тужилаштва БиХ.
О догађају су обавијештени и припадници Службе за послове са странцима БиХ. Такође, подршку у реализацији ових активности пружиле су Полицијска управа Ливно и Полицијска управа Посушје.
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