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Послагали их у гепек: Хапшење у БИХ због кријумчарења миграната

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 15:16

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Мигранти пронађени у Ливну
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Јединице Граничне полиције Босне и Херцеговине Каменско 15. јула 2026. године лишили су слободе двојицу држављана Грузије након што су откривени у кријумчарењу пет страних држављана.

Ради се о четири особе без идентификационих докумената, које су у упитницима за мигранте изјавиле да долазе из Бангладеша и Пакистана, те једном држављанину Републике Турске.

Кријумчарење је откривено у граничном појасу на подручју Ливна приликом контроле путничког моторног возила Џип, њемачких националних ознака.

Уз наведено, 13. јула 2026. заједничка контрола припадника Јединице ГПБиХ Горица и Станице граничне полиције Имотски Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске спријечила је кријумчарење седам држављана Републике Турске у граничном појасу на подручју општине Груде.

У везу с овим кријумчарењем доводе се двојица држављана Републике Турске који су стране држављане кријумчарили у возилима Цитроен и BMW бх. националних ознака.

Због постојања основа сумње да су, у ова два одвојена случаја, почињена кривична дјела кријумчарење особа, о догађају су обавијештени дежурни тужиоци Тужилаштва БиХ, према чијим су налозима четворица осумњичених ухапшена и привремено одузети доказни материјали. Уз извјештаје о почињеним кривичним дјелима кријумчарење особа предати су поступајућим тужиоцима Тужилаштва БиХ.

О догађају су обавијештени и припадници Службе за послове са странцима БиХ. Такође, подршку у реализацији ових активности пружиле су Полицијска управа Ливно и Полицијска управа Посушје.

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Тагови :

Мигранти

кријумчарење мигратана

Ливно

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