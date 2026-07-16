Ракете спасиле Српску од градоносних облака из Хрватске

Аутор:АТВ редакција
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"Противградна превентива Републике Српске" испалила је данас на подручју Поткозарја и Подриња више од 90 ракета на градоносну облачност која је из Хрватске ушла на сјеверозапад Српске.
Директор “Противградне превентиве” Тихомир Дејановић рекао је да су прво испалили 40 ракета у Поткозарју, пратили стање и наставили са дејствима у Подрињу.
Он је оцијенио да су дејства била успјешна јер током невремена није забиљежен град на подручју Српске, за разлику од подручја Хрватске гдје је било штета од те природне појаве, преноси "Срна".
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