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Инспекција затворила олимпијски базен у Требињу, у води пронађена бактерија

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 15:01

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Инспекција затворила олимпијски базен у Требињу, у води пронађена бактерија
Фото: Pixabay

Надлежни инспекцијски органи наложили су затварање Олимпијског базена "Бање" у Требињу због неуредног налаза воде.

Како сазнаје Trebinjelive, у узорцима воде пронађена је бактерија.

Инспекција је наложила да се хитно отклоне недостаци на систему за филтрацију воде, те да се изврши промјена комплетне воде у базену, а затим изврше нове анализе.

Тек након тога, а уколико нове анализе буду задовољавајуће, базен ће почети са радом.

У Јавној установи "Базени" потврдили су да олимпијски базен неће радити док се не ријеше уочене недостаци.

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Тагови :

Требиње

Базен

Инспекција

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