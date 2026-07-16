У овим градовима је нездрав ваздух

Аутор:АТВ редакција
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Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве категорије становништва у Какању и Илијашу, док је у више градова у БиХ забиљежен умјерено загађен ваздух, показују подаци објављени на страници "Зрак.екоакција".
Према мјерењима у 9.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Какању износио је 143, а у Илијашу 116, због чега се осјетљивим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, док се и осталима савјетује да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном.
Ваздух је умјерено загађен у Добоју са индексом квалитета 99, Зеници 93, Маглају 88, Високом 81, Вогошћи 78, Сарајеву 77, Бањалуци 76, Броду 75, Тузли 69, Мостару 66, Тешању и Травнику 65, Иван седлу 63, Требињу 58 и Приједору 54, преноси Срна.
Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а вриједности изнад 300 представљају опасност по здравље.
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