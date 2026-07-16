Страшна трагедија на Халкидикију: Погинули мајка, отац и беба, дјевојчица (7) се бори за живот

Аутор:АТВ редакција
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Незапамћена трагедија догодила се у сриједу послије подне на Халкидикију, када су у стравичној саобраћајној несрећи погинули мајка (28), шестомјесечна беба и отац (35), док се љекари и даље боре за живот њихове седмогодишње кћерке.
Према досадашњим информацијама, аутомобил са молдавским регистарским таблицама, у којем се налазила четворочлана породица из Молдавије, из још неутврђених разлога сударио се са цистерном која је долазила из супротног смјера, према Ормилији.
Снага удара била је разорна и путнички аутомобил је потпуно смрскан.
Мајка и шестомјесечна беба задобиле су смртоносне повреде.
Спасиоци су их извукли из уништеног аутомобила без знакова живота, а љекари у Дому здравља у Агиос Николаосу могли су само да констатују смрт.
Отац и седмогодишња дјевојчица остали су заглављени у потпуно уништеном возилу.
У великој акцији спасавања ватрогасци су, уз помоћ добровољаца из јединице за заштиту шума Метаморфоси, специјалном опремом сијекли аутомобил како би извукли тешко повријеђене.
Отац је из олупине извучен жив и хитно превезен у Општу болницу на Халкидикију.
Љекари су сатима покушавали да му спасу живот, али је због тежине повреда преминуо.
Према писању грчких медија, и отац и дјевојчица задобили су тешке повреде главе.
Након указане прве помоћи, дјевојчица је пребачена у болницу „Папагеоргију“ у Солуну, гдје се љекари и даље боре за њен живот.
Због тежине несреће регионални пут Ситонија био је сатима затворен за саобраћај, а полиција је возила преусмјеравала алтернативним правцима преко Метагиција.
Кроз насеље Метаморфоси формирале су се километарске колоне, док је саобраћај из правца Солуна ка Ситонији био привремено обустављен код Ватопедија.
Узрок трагичне несреће још није познат.
Истрагу води Одјељење саобраћајне полиције у Полигиросу, које утврђује како је дошло до кобног судара путничког аутомобила и цистерне.
(Глас Српске )
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