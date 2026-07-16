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Страшна трагедија на Халкидикију: Погинули мајка, отац и беба, дјевојчица (7) се бори за живот

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:00

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Халкидики Грчка
Фото: Pexel/ Γεώργιος Μπούζμπας

Незапамћена трагедија догодила се у сриједу послије подне на Халкидикију, када су у стравичној саобраћајној несрећи погинули мајка (28), шестомјесечна беба и отац (35), док се љекари и даље боре за живот њихове седмогодишње кћерке.

Према досадашњим информацијама, аутомобил са молдавским регистарским таблицама, у којем се налазила четворочлана породица из Молдавије, из још неутврђених разлога сударио се са цистерном која је долазила из супротног смјера, према Ормилији.

Снага удара била је разорна и путнички аутомобил је потпуно смрскан.

Мајка и беба погинуле на лицу мјеста

Мајка и шестомјесечна беба задобиле су смртоносне повреде.

Спасиоци су их извукли из уништеног аутомобила без знакова живота, а љекари у Дому здравља у Агиос Николаосу могли су само да констатују смрт.

Ватрогасци сијекли олупину да би спасили оца и дјевојчицу

Отац и седмогодишња дјевојчица остали су заглављени у потпуно уништеном возилу.

У великој акцији спасавања ватрогасци су, уз помоћ добровољаца из јединице за заштиту шума Метаморфоси, специјалном опремом сијекли аутомобил како би извукли тешко повријеђене.

Отац је из олупине извучен жив и хитно превезен у Општу болницу на Халкидикију.

Љекари су сатима покушавали да му спасу живот, али је због тежине повреда преминуо.

Према писању грчких медија, и отац и дјевојчица задобили су тешке повреде главе.

Љекари се боре за живот седмогодишње дјевојчице

Након указане прве помоћи, дјевојчица је пребачена у болницу „Папагеоргију“ у Солуну, гдје се љекари и даље боре за њен живот.

Њено здравствено стање је тешко.

Због тежине несреће регионални пут Ситонија био је сатима затворен за саобраћај, а полиција је возила преусмјеравала алтернативним правцима преко Метагиција.

Кроз насеље Метаморфоси формирале су се километарске колоне, док је саобраћај из правца Солуна ка Ситонији био привремено обустављен код Ватопедија.

Истрага у току

Узрок трагичне несреће још није познат.

Истрагу води Одјељење саобраћајне полиције у Полигиросу, које утврђује како је дошло до кобног судара путничког аутомобила и цистерне.

(Глас Српске )

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Грчка

Саобраћајна несрећа

погинули мајка и отац

истрага

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