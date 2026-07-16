Петер Сијарто се повлачи из политике: Добио нови посао, огласио се и Орбан

Аутор:АТВ редакција
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Бивши министар иностраних послова Мађарске Петер Сијарто саопштио је да се више не намјерава бавити политиком те да прелази у аутоиндустрију.
Петер Сијарто је у сриједу објавио да ће поднијети оставку на своје мјесто у парламенту након што је прихватио међународну понуду кинеског произвођача аутомобила БИД-а.
„Поднио сам оставку на своју посланичку функцију. Разлог томе је што сам добио изузетно престижну понуду за међународну позицију у једној од кључних компанија глобалне економије. БИД представља једну од највећих прича о успјеху у аутомобилској индустрији у посљедњих двадесет година и водећи је свјетски произвођач возила на нове изворе енергије. Од данас настављам радити као руководилац задужен за спољне односе групације и развој нових пословних линија“, рекао је Сијарто.
Његов потез коментарисао је и бивши премијер Мађарске Виктор Орбан.
„Највеће појачање љета припада БИД-у. Хајде, Петер“, поручио је Орбан.
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