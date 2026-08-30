Судар аута и мотора код ''Робота'', има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста је теже повријеђен у судару са аутомобилом на бијељинској обилазници, речено је Срни у Полицијској управи Бијељина.
До незгоде је дошло око 20.00 часова на обилазници код Тржног центра "Робот" према Патковачи.
Саобраћај је потпуно обустављен до завршетка увиђаја.
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