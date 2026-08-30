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Судар аута и мотора код ''Робота'', има повријеђених

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 21:46

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Мотоциклиста је теже повријеђен у судару са аутомобилом на бијељинској обилазници, речено је Срни у Полицијској управи Бијељина.

До незгоде је дошло око 20.00 часова на обилазници код Тржног центра "Робот" према Патковачи.

Саобраћај је потпуно обустављен до завршетка увиђаја.

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Подијели:

Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

удес

Бијељина

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