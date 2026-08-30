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Политичару из БиХ запаљен луксузни ауто

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 19:10

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Запаљен ауто политичара из БиХ
Фото: Друштвене мреже

У насељу Казагићи код Горажда ноћас око 2.15 часова запаљен је аутомобил Сенада Хубјера, посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона (БПК) Горажде, а полиција спроводи истрагу о овом догађају.

Према Хубјеровим наводима, за сада непознате особе запалиле су аутомобил ауди испред породичне куће, након чега се ватра проширила према кући.

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Припадници Ватрогасне јединице Горажде интервенисали су и спријечили даље ширење пожара.

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Хубјер је навео да у приземљу куће живи његова мајка и затражио да истрага буде спроведена што брже и детаљније.

"Само захваљујући брзој и учинковитој интервенцији Ватрогасне јединице Горажде спријечена је већа материјална штета, али и оно најважније, могућа трагедија. У приземљу куће живи моја мајка, због чега овај догађај за мене и моју породицу има посебну тежину. Очекујем да истрага буде спроведена што је могуће брже и темељније, јер паљење аутомобила испред породичне куће није само материјална штета. Када се ватра прошири на кућу у којој неко спава, граница између материјалне штете и угрожавања људског живота постаје врло танка“, рекао је Хубјер, преноси Фена.

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Хубјер није желио да износи тврдње о могућем мотиву нити да оптужује било кога прије завршетка истраге.

"Не желим никога унапријед оптуживати нити доносити закључке прије завршетка истраге. То ћу препустити надлежним институцијама и истражним тијелима, од којих очекујем да професионално и без икаквих притисака утврде ко су починиоци, ко су евентуални налогодавци и који је стварни мотив овог чина", навео је Хубјер.

Поручио је и да догађај не би требало да буде разлог за страх, подјеле и међусобне оптужбе, те најавио да ће јавност информисати о резултатима истраге.

Полиција Министарства унутрашњих послова БПК Горажде спроводи истрагу, док је аутомобил, након обављеног увиђаја, превезен на даље вјештачење.

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Тагови :

Сенад Хубјер

Горажде

Запаљен аутомобил

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