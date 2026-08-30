Политичару из БиХ запаљен луксузни ауто

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Казагићи код Горажда ноћас око 2.15 часова запаљен је аутомобил Сенада Хубјера, посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона (БПК) Горажде, а полиција спроводи истрагу о овом догађају.
Према Хубјеровим наводима, за сада непознате особе запалиле су аутомобил ауди испред породичне куће, након чега се ватра проширила према кући.
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Припадници Ватрогасне јединице Горажде интервенисали су и спријечили даље ширење пожара.
Хубјер је навео да у приземљу куће живи његова мајка и затражио да истрага буде спроведена што брже и детаљније.
"Само захваљујући брзој и учинковитој интервенцији Ватрогасне јединице Горажде спријечена је већа материјална штета, али и оно најважније, могућа трагедија. У приземљу куће живи моја мајка, због чега овај догађај за мене и моју породицу има посебну тежину. Очекујем да истрага буде спроведена што је могуће брже и темељније, јер паљење аутомобила испред породичне куће није само материјална штета. Када се ватра прошири на кућу у којој неко спава, граница између материјалне штете и угрожавања људског живота постаје врло танка“, рекао је Хубјер, преноси Фена.
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Хубјер није желио да износи тврдње о могућем мотиву нити да оптужује било кога прије завршетка истраге.
"Не желим никога унапријед оптуживати нити доносити закључке прије завршетка истраге. То ћу препустити надлежним институцијама и истражним тијелима, од којих очекујем да професионално и без икаквих притисака утврде ко су починиоци, ко су евентуални налогодавци и који је стварни мотив овог чина", навео је Хубјер.
Поручио је и да догађај не би требало да буде разлог за страх, подјеле и међусобне оптужбе, те најавио да ће јавност информисати о резултатима истраге.
Полиција Министарства унутрашњих послова БПК Горажде спроводи истрагу, док је аутомобил, након обављеног увиђаја, превезен на даље вјештачење.
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