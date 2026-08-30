Србија и Српска у фокусу нове америчке политике: За ''Вашингтон тајмс“ говорио Денис Бојић

Аутор:Теодора Беговић
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Истина о српским жртвама, коју Бошњаци годинама свијету представљају на погрешан начин, доспјела је до јавности захваљујући дипломатији Владе Републике Српске.
У тексту посвећеном новом америчком приступу Србији и Балкану Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић говорио је за један од најутицајнијих америчких листова о искуству српског народа током ратова деведесетих година, као и о дјеловању муџахедина и радикалних исламистичких структура на простору БиХ.
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"Оно што је јако битно јесте могућност да други људи, важни људи, чују важне чињенице о томе шта је било на овим просторима и да ствари више не посматрају једнострано и да се више, на основу тих једностраних закључака, у ствари дефинишу неке политике које су биле актуелне на овим просторима. Сама чињеница да је институција Републике Српске, и ја као њен представник, имао сам прилику да говорим за 'Вашингтон тајмс', указује да траже и уважавају мишљење Републике Српске. Прије неколико година то је изгледало немогуће, а данас је то реалност", каже Бојић.
Република Српска прошла је тежак период, али се сада све боље позиционира на међународном плану, истиче министар правде Српске.
"Видимо да Република Српска и њени представници отварају врата и у Бриселу, и у Москви. Важна је сарадња и са званичним Београдом о сарадњи Србије и Српске кроз споразум о паралелним везама. То тако треба и да наставимо", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Српске жртве су годинама биле минимизиране, а друге земље су имале прилику да чују само једну страну приче. Важно је да се истина о српском народу и жртви коју су поднијели прича широм свијета како би се јавно мњење других земаља промијенило о нашем народу.
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"Меморијални центар је почетком приказивања српског страдања у Њујорку направио заиста велики корак помоћу којег ће сви који су тада имали прилику, али и у наредним активностима које Меморијални центар припрема, имати прилику да сазнају шта је било, на који начин су Срби страдали у протеклом рату, колико жртава су поднијели, и на крају крајева, колико нам је свима важна постојаност Републике Српске за коју су наши очеви, али и они цивили који су страдали само зато што су православци који су се налазили на својим огњиштима, страдали", каже Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца.
Срби годинама трпе посљедице бошњачке пропаганде. цијели 20. вијек сy ћутали о страдању, док су други прекрајали историју. Тренутни положај Српске је погодан да се исприча истина и да се створе јаке пријатељске везе са другим земљама.
Стручњаци поручују да је још рано говорити о бенефитима нове америчке политике према Српској. Хова ситуација свакако би требало да знатно утиче на бољу међународну позицију Српске.
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