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Сабор "Ми знамо зашто" у Хан Пијеску

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 19:45

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Сабор у Хан Пијеску
Фото: АТВ

У Комници код Хан Пијеска Сабор демобилисаних бораца Војске Републике Српске.

Сабору под називом "Ми знамо зашто!", осим бораца, ратних војиних инвалида и чланова породица погинулих бораца, присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министри унутрашњих послова Жељко Будимир и рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, народни посланици, представници Срба у заједничким институцијама, представници политичких партија, удружења, градоначелници и начелници локалних заједница у Српској, и грађани који поштују лик и дјело српског борца.

Сабор је почео прислуживањем свијећа, те поменом погинулим борцима и некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу. положен је и камен темељац за изградњу спомен-собе Војске Републике Српске.

Хан Пијесак је на сабор демобилисаних бораца војске И полиције РС ,ратних војних инвалида ,породица погинулих бораца чекао 30 година.

То је мјесто гдје је формиран Главни штаб војска и полиција РС.  У Хан Пијесак су дошли људи који су прешли и по неколико стотина километара само да пошаљу поруку јединства српског народа И одају почаст команданту Врховног штаба ВРС генерал Ратку Младићу.

Посао данашњих генерација је да очувају РС И да је оставе достојну наредним генерацијама ,какву су је добили. Позвали су све да буду са нама у борби за нашу Републику Српску, да је очувамо и да је оставимо достојну какву смо је добили, порука је домаћина сабора ,начелника Хан Пијеска Слободана Ђурића.

Срби се сабирају само за Републику Српску и њене институције да их очувају ,казао је у обраћању , премијер Саво Минић и додао да најбољи нису са нама, те да су они своје животе дали за Републику Српску, а ратни војни инвалиди своје дијелове тијела.

На Хан краму код Хан Пијеска положен је камен темељац за изградњу спомен-собе Војске Републике Српске. Камен темељац на мјесту некадашњег мотела "Јела" положили су начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин и пензионисани генерал МУП-а Републике Српске Љубиша Боровчанин.

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Таг :

Хан Пијесак

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