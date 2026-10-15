Стевандић: Српска по Уставу има право на доношење новог најважнијег правног акта

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска би до краја новембра требало да конституише Народну скупштину и Владу.
Формирање нове власти омогућиће и усвајање новог устава. Предсједник СНСД-а Милорад Додик, истакао је да би се то могло десити и 9. јануара, на Дан Републике.
Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић каже да Српска по Уставу има право на доношење новог најважнијег правног акта и наглашава да нико у томе не може да је спријечи.
"Не постоји начин да нас спријече. Могу да нас киње, опањкавају, да нас успоравају, да нам напакосте али не могу да нас спријече. Ми ћемо своја права увијек искористити и наћи ћемо најбољи начин, и било би добро да то буде једна врста позива. Ја сам тако господина Додика разумио, да се и Бошњаци и Хрвати укључе у тај посао, јер ми немамо намјеру да угрожавамо друге народе, него да учинимо Републику Српску ефикаснијом", навео је Стевандић.
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