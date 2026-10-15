Земљотрес од 5,6 степени погодио Аљаску

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,6 степени Рихтерове скале погодио је америчку савезну државу Аљаску, саопштио је Амерички институт за геолошка истраживања.
Према наводима Института, потрес је регистрован 43 километра сјеверозападно од језера Минчумина.
Потрес се догодио на дубини од четири километра.
За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети, преноси Срна.
Јужна половина Аљаске, која се налази у оквиру Алеутског вулканског лука, представља сеизмички активно подручје.
Иако је већина земљотреса умјерене јачине, према подацима Института, од 1900. године забиљежено је 12 потреса чија је магнитуда премашила 7,5 степени Рихтерове скале.
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