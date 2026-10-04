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Земљотрес јачине 5,2 степена погодио Турску

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04.10.2026 16:28

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земљотрес пукотине напукао зид
Фото: Pexel/barış erkin

Земљотрес магнитуде 5,2 степена по Рихтеру погодио је данас провинцију Османије на југоистоку Турске, јавила је Агенција за реаговање у ванредним ситуацијама и катастрофама /АФАД/.

Епицентар је био недалеко од села Сумбас.

Хипоцентар је био на дубини од седам километара.

Два потреса јачине 4,9 степени и 4,8 степени Рихтерове скале регистрована су раније у сусједној провинцији Адана, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Турска

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