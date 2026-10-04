Повријеђено више од 20 људи у пожару на језеру Гарда

Аутор:АТВ редакција
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Укупно 24 особе повријеђене су у великом пожару у кампу на језеру Гарда и све су збринуте на лицу мјеста или пребачене у болницу, саопштиле су италијанске власти.
Агенција ДПА пренијела је да је једна особа задобила тешке опекотине на ногама, те да је већина повријеђених лијечена због тровања угљен-моноксидом.
Није познато шта је узроковало пожар, који је избио у бунгалову у кампу "Бела Италија", у општини Пескјера дел Гарда, непосредно иза 6.00 часова ујутру.
Међу лицима која је превезла хитна помоћ је породица из Швајцарске са троје дјеце.
Ватрогасна бригада је саопштила да је пожар брзо локализован, иако су експлозије боца са гасом отежале напоре у гашењу ватре, преноси Срна.
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