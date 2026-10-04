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Разорне поплаве на грчком острву: Наређена евакуација, за дан ударило 22.000 громова

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04.10.2026 15:30

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СНажно невријеме у Грчкој.
Фото: Tanjug/AP

Олујно невријеме бејсни на Криту већ три дана, а становници острва суочавају се са поплавама и штетом на кућама, усјевима и инфраструктури, док се очекује да ће кише и олује наставити данас.

За посљедња 24 сата забиљежено је 22.000 удара грома, ови интензивни феномени наставиће се и данас, а епицентар ће бити сјеверни дио острва.

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Како је извјестио метеоролог, Џорџ Емануил, наредних неколико сати су најкритичнији у погледу интензитета тих појава. Очекује се да ће јаке кише и грмљавина наставити до данас поподне на Криту, а прогноза је да ће се услови повремено побољшати до сутра ујутро.

У Зоњани су огромне количине воде претвориле улице у бујице, док су блато и отпад проузроковали озбиљну штету на имовини и инфраструктури. Највећи проблем у том подручју идентификован је у ријеци, чије се корито урушило на многим мјестима. Становници су упозорени да напусте своје домове од јуче поподне.

Клизишта и бујице обустављају саобраћај

На Амари је разарање такође било веома велико. Тамо су узастопни таласи обилних падавина изазвали озбиљне проблеме на путној мрежи, при чему су клизишта, велике количине воде и отпад отежали или онемогућили саобраћај на неколико мјеста.

И Зониана , као и Крана и Ливадија у општини Милопотамос, остале су без водоснабдијевања у суботу увече због озбиљне штете на водоводним мрежама у том подручју, коју су изазвали јаки временски услови.

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Према хитном саопштењу Општинског предузећа за водоснабдијевање и канализацију Милопотамоса, штета је повезана са урушавањем дијела пута у области манастира Дискурио, што такође отежава екипама приступ мјестима гдје су потребне техничке интервенције.

Екипе су у покрету и улажу напоре да што пре санирају штету.

Ситуација је била посебно тешка у општинама Фурфура, Платанија и Вистаги, гдје су се путеви претворили у бујице. Дуготрајне падавине су изазвале транспорт великих количина воде, камења и земље на површину пута, а дошло је и до клизишта.

И у у Ираклиону је штета такође била веома велика. Произвођачи у области Профитис Илиас су у очају због јаког времена и огромне количине воде која је однела све пред собом.

Четворо спасених из поплава

У Јерапетри су лучке власти спасиле четири особе из залива "Агија Фотија", јер су интензивне поплаве онемогућиле коришћење путне мреже у том подручју.

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Према Обалској стражи, четири особе је покупио плутајући брод и безбједно превезен у луку Макри Јалос у Јерапетри. Сви спасени су у добром здравственом стању.

Истовремено, у том подручју у току је операција безбједног транспорта 47 људи из хотела и апартмана у областима Ферма и Куцунари, због накупљања воде. Како је појашњено, људи нису у опасности и није пријављен ниједан инцидент који би укључивао здравствени проблем.

(Блиц)

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Тагови :

Грчка

невријеме

Олуја

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