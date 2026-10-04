Разорне поплаве на грчком острву: Наређена евакуација, за дан ударило 22.000 громова

Аутор:АТВ редакција
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Олујно невријеме бејсни на Криту већ три дана, а становници острва суочавају се са поплавама и штетом на кућама, усјевима и инфраструктури, док се очекује да ће кише и олује наставити данас.
За посљедња 24 сата забиљежено је 22.000 удара грома, ови интензивни феномени наставиће се и данас, а епицентар ће бити сјеверни дио острва.
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Како је извјестио метеоролог, Џорџ Емануил, наредних неколико сати су најкритичнији у погледу интензитета тих појава. Очекује се да ће јаке кише и грмљавина наставити до данас поподне на Криту, а прогноза је да ће се услови повремено побољшати до сутра ујутро.
У Зоњани су огромне количине воде претвориле улице у бујице, док су блато и отпад проузроковали озбиљну штету на имовини и инфраструктури. Највећи проблем у том подручју идентификован је у ријеци, чије се корито урушило на многим мјестима. Становници су упозорени да напусте своје домове од јуче поподне.
На Амари је разарање такође било веома велико. Тамо су узастопни таласи обилних падавина изазвали озбиљне проблеме на путној мрежи, при чему су клизишта, велике количине воде и отпад отежали или онемогућили саобраћај на неколико мјеста.
И Зониана , као и Крана и Ливадија у општини Милопотамос, остале су без водоснабдијевања у суботу увече због озбиљне штете на водоводним мрежама у том подручју, коју су изазвали јаки временски услови.
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Према хитном саопштењу Општинског предузећа за водоснабдијевање и канализацију Милопотамоса, штета је повезана са урушавањем дијела пута у области манастира Дискурио, што такође отежава екипама приступ мјестима гдје су потребне техничке интервенције.
Екипе су у покрету и улажу напоре да што пре санирају штету.
Ситуација је била посебно тешка у општинама Фурфура, Платанија и Вистаги, гдје су се путеви претворили у бујице. Дуготрајне падавине су изазвале транспорт великих количина воде, камења и земље на површину пута, а дошло је и до клизишта.
И у у Ираклиону је штета такође била веома велика. Произвођачи у области Профитис Илиас су у очају због јаког времена и огромне количине воде која је однела све пред собом.
У Јерапетри су лучке власти спасиле четири особе из залива "Агија Фотија", јер су интензивне поплаве онемогућиле коришћење путне мреже у том подручју.
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Према Обалској стражи, четири особе је покупио плутајући брод и безбједно превезен у луку Макри Јалос у Јерапетри. Сви спасени су у добром здравственом стању.
Истовремено, у том подручју у току је операција безбједног транспорта 47 људи из хотела и апартмана у областима Ферма и Куцунари, због накупљања воде. Како је појашњено, људи нису у опасности и није пријављен ниједан инцидент који би укључивао здравствени проблем.
(Блиц)
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