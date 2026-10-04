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Отац и син страдали у пожару у породичној кући: ''Окупили смо се и чекали..''

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04.10.2026 16:31

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Насеље Прогар у Сурчину у петак је потресла вијест о тешкој трагедији. Отац (80) и син (60) изгубили су живот у пожару који је избио у њиховој породичној кући.

Како наводи Курир, те вечери око 19.30 становнике улице Партизанских база у Прогару узнемирио је дим који је куљао из једне куће.

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– Ја живим близу њих. Видјела сам само дим из њихове куће, нисам знала шта се догађа, а онда су се за неколико минута појавили ватрогасци и Хитна помоћ. Горјело је приземље куће, а ватрогасци су брзо угасили пожар и спријечили га да захвати цијелу кућу. Сви смо се скупили на улици и чекали да чујемо како су укућани. Међутим, одједном се појавила докторка и рекла да оцу и сину, којег смо звали Бата, нема спаса. Страдали су на лицу мјеста. Баш тешка трагедија. То је јако фина породица – прича комшиница породице за Курир.

Она каже да та кућа има два улаза и да у њој живе и унуци страдалог дједа, са његовим другим сином.

– Не смијем ни да помислим шта би било да је ватра прогутала цијелу кућу. Ту живе и дјеца… Баш страшно. Мислим да је ватрогасце звао други син страдалог дједа. Нико од нас нема представу како је дошло до пожара у то доба, када малтене нико не спава. Знам да су обојица пушили. Испред тог изгорјелог дијела куће сада стоји само полицијска трака. Дјед је био покретан и виталан за те године. Видјела сам га прије неколико дана како шири веш – наводи она.

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Тијела оца и сина однијета су на обдукцију која ће утврдити узрок њихове смрти, а даља истрага откриће узрок пожара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пожар

Сурчин

Ватрогасци

отац

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