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Чекићем му смрскао лобању због дјевојке: Младићу се боре за живот

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04.10.2026 09:18

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Мушкара држи чекић.
Фото: Pexels/Abedalnaser Qouqa:

Припадници Министарства унутрашњих послова у Обреновцу ухапсили су С. Б. (26) и одредили му задржавање до 48 сати због сумње да је брутално претукао М. М. (29), иначе бившег партнера своје садашње дјевојке М. Ђ. (28).

Она је све вријеме нијемо посматрала крвави обрачун двојице младића, а потом повукла потез који је замало довео до фаталног исхода.

Сачекуша и крвави пир

Према писању Телеграфа.рс, сукобу је претходила жестока расправа и физички обрачун ривала. Међутим, у тренутку када је дјеловало да је туча на врхунцу, дјевојка М. Ђ. је извадила чекић и пружила га свом садашњем дечку С. Б.

Он је прихватио оружје и крвнички ударио М. М. директно у главу.

Борба за живот у Ургентном центру

Несрећни младић је од силине ударца пао на асфалт без свијести. Хитно је превезен у Ургентни центар, гдје су му констатоване језиве повреде: фрактура лобање и тешко нагњечење мозга. Љекари се боре за његов живот и он је задржан на одјељењу интензивне његе.

Полиција је брзом акцијом привела С. Б. и по налогу Основног јавног тужилаштва у Обреновцу одредила му задржавање. На терет му се стављају кривична дјела насилничко понашање и наношење тешких тјелесних повреда.

Истрага је у току, а тужилаштво испитује и степен кривичне одговорности дјевојке М. Ђ., која је својим поступком директно омогућила и подстакла овај бруталан напад.

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Црна хроника

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