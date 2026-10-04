Копилот "Флај Дубаија" студирао у Мелбурну?

Аутор:АТВ редакција
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Заједнички тим за борбу против тероризма аустралијске државе Викторије покренуо је истрагу о повезаности са Аустралијом копилота са лета авиона "Флај Дубаи" који је напао капетана и потом покушао да преузме контролу над летјелицом, саопштено је из аустралијске Савезне полиције.
Заједнички тим састоји се од припадника Савезне полиције, државне полиције Викторије и Обавјештајне агенције /АСИО/.
Извори који су испитани током истраге наводе да је копилот студирао на Универзитету у Мелбурну, главном граду Викторије. Трећи извор истакао је да он студирао на Универзитету "РМИТ" прије десетак година.
Извори истичу да је копилот држављанин Омана по имену Хамам ел Хамами. Израелски званичници нису именовали копилота, али су навели да је из Омана. Власти Уједињених Арапских Емирата /УАЕ/ и компанија "Флај Дубаи" нису јавно објавили идентитет копилота.
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Трамп: Иран можда повезан са копилотом који је покушао да обори авион
Катастрофа на лету ка Тел Авиву је избјегнута пошто су путници и посада савладали копилота који је напао пилота и, према наводима израелских званичника, покушао је да сруши авион са више од 170 путника и чланова посаде.
Резервни пилот који је био на лету преузео је контролу над летјелицом и слетио је на аеродром Табук у Саудијској Арабији, гдје су копилота привеле саудијске власти и потом је пребачен у УАЕ.
Британски дневник "Фајненшел тајмс" писао је јуче да је Хамами, наводно, током боравка у Аустралији посјетио радикалне џамије и екстремистичке интернет странице.
Израелски премијер Бењамин Нетањаху рекао је да је копилот прошао радикалну исламистичку индоктринацију и да је јасно да је покушао да изврши самоубиство.
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Познат идентитет копилота који је покушао да обори авион са 174 путника
Израел нема званичне дипломатске односе са Оманом и Нетањаху је, такође напоменуо да пилотима из сличних држава није дозвољено да руководе летовима ка Израелу.
Није познато како је копилот добио задужење да управља авионом ка Тел Авиву, преноси Срна.
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