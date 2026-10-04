Logo

Копилот "Флај Дубаија" студирао у Мелбурну?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 17:38

Коментари:

0
Израелски туристи излазе из авиона компаније „Флај Дубаи” (FlyDubai) који је полетио са међународног аеродрома „Бен Гурион” у Тел Авиву и слетио у Дубаи, у Уједињеним Арапским Емиратима, 8. новембра 2020. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Malak Harb

Заједнички тим за борбу против тероризма аустралијске државе Викторије покренуо је истрагу о повезаности са Аустралијом копилота са лета авиона "Флај Дубаи" који је напао капетана и потом покушао да преузме контролу над летјелицом, саопштено је из аустралијске Савезне полиције.

Заједнички тим састоји се од припадника Савезне полиције, државне полиције Викторије и Обавјештајне агенције /АСИО/.

Извори који су испитани током истраге наводе да је копилот студирао на Универзитету у Мелбурну, главном граду Викторије. Трећи извор истакао је да он студирао на Универзитету "РМИТ" прије десетак година.

Извори истичу да је копилот држављанин Омана по имену Хамам ел Хамами. Израелски званичници нису именовали копилота, али су навели да је из Омана. Власти Уједињених Арапских Емирата /УАЕ/ и компанија "Флај Дубаи" нису јавно објавили идентитет копилота.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Иран можда повезан са копилотом који је покушао да обори авион

Катастрофа на лету ка Тел Авиву је избјегнута пошто су путници и посада савладали копилота који је напао пилота и, према наводима израелских званичника, покушао је да сруши авион са више од 170 путника и чланова посаде.

Резервни пилот који је био на лету преузео је контролу над летјелицом и слетио је на аеродром Табук у Саудијској Арабији, гдје су копилота привеле саудијске власти и потом је пребачен у УАЕ.

Британски дневник "Фајненшел тајмс" писао је јуче да је Хамами, наводно, током боравка у Аустралији посјетио радикалне џамије и екстремистичке интернет странице.

Израелски премијер Бењамин Нетањаху рекао је да је копилот прошао радикалну исламистичку индоктринацију и да је јасно да је покушао да изврши самоубиство.

Флај Дубаи авион

Свијет

Познат идентитет копилота који је покушао да обори авион са 174 путника

Израел нема званичне дипломатске односе са Оманом и Нетањаху је, такође напоменуо да пилотима из сличних држава није дозвољено да руководе летовима ка Израелу.

Није познато како је копилот добио задужење да управља авионом ка Тел Авиву, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Флај Дубаи

Аустралија

авион

студирање

Мелбурн

Коментари (0)

Прочитајте више

Детаљи покушаја рушења авиона са 174 путника: Авион је у 2 минуте пао 5300 метара

Свијет

Детаљи покушаја рушења авиона са 174 путника: Авион је у 2 минуте пао 5300 метара

3 д

0
Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Свијет

Покушао да обори путнички авион: "Копилот "Флајдубаија" прошао исламистичку индоктринацију"

3 д

0
Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Свијет

Ко је пилот који је избо капетана Флајдубаија: Чудно се понашао

3 д

0
Најновија, ударна вијест

Свијет

Огласио се тужилац: Инцидент у авиону је био покушај терористичког напада

1 д

0

Више из рубрике

Лула и Болсонаро у "мртвој трци", одлучиваће други круг

Свијет

Лула и Болсонаро у "мртвој трци", одлучиваће други круг

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп објавио формирање радне групе за суперинтелигенцију

2 ч

0
Мијења се начин плаћања: Уводи се дигитални евро?

Свијет

Мијења се начин плаћања: Уводи се дигитални евро?

3 ч

0
Због протеста ће бити затворено 500 школа

Свијет

Због протеста ће бити затворено 500 школа

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Угљевик: Два бирачка мјеста још увијек отворена

19

58

АТВ Специјал: "Избори 2026"

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима