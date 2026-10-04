Због протеста ће бити затворено 500 школа

Аутор:АТВ редакција
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Сутра ће широм Француске бити дјелимично или потпуно затворено до 500 школа због протеста ученика који су потресли ту земљу, рекао је француски министар образовања Едуар Жефре.
Према његовим ријечима, настава ће бити потпуно или дјелимично обустављена у око 400 до 500 школа пошто нису испуњени безбједносни услови.
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Он је истакао да су од почетка протеста 24 школе спаљене или опљачкане.
Тинејџери из француских средњих школа наводе да им је учење нарушено због великог одсуства просвјетних радника с посла, предуге школске године и веома лошег стања у којем се налазе зграде, преноси АФП.
Протести су почели 17. септембра у једној од школа у Паризу, али су прошле седмице захватили цијелу државу.
Током протеста ученици су се сукобили са припадницима безбједносних снага, који су потом употријебили сузавац и палице како би растјерали демонстранте.
"Било је активиста, посебно из редова крајње љевице, који су се убацили у покрет ученика и потом су покренули насиље. Јасно је да постоји опасност за особље и ученике. Око 78 особља је повријеђено, а они су били мета напада јер су запослени у државном образовном систему", истакао је Жефре.
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Организатори протеста затражили су наставак протеста у уторак, 6. октобра, наводећи да власти нису предузеле конкретне мјере.
Више од 5.000 људи, од чега је 85 одсто малољетних особа, ухапшено је од почетка протеста.
(Срна)
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