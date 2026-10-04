Logo

Због протеста ће бити затворено 500 школа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 16:42

Коментари:

0
Због протеста ће бити затворено 500 школа
Фото: Tanjug / AP / Jean-Francois Badias

Сутра ће широм Француске бити дјелимично или потпуно затворено до 500 школа због протеста ученика који су потресли ту земљу, рекао је француски министар образовања Едуар Жефре.

Према његовим ријечима, настава ће бити потпуно или дјелимично обустављена у око 400 до 500 школа пошто нису испуњени безбједносни услови.

vatrogasci

Србија

Отац и син страдали у пожару у породичној кући: ''Окупили смо се и чекали..''

Он је истакао да су од почетка протеста 24 школе спаљене или опљачкане.

Тинејџери из француских средњих школа наводе да им је учење нарушено због великог одсуства просвјетних радника с посла, предуге школске године и веома лошег стања у којем се налазе зграде, преноси АФП.

Протести су почели 17. септембра у једној од школа у Паризу, али су прошле седмице захватили цијелу државу.

Током протеста ученици су се сукобили са припадницима безбједносних снага, који су потом употријебили сузавац и палице како би растјерали демонстранте.

"Било је активиста, посебно из редова крајње љевице, који су се убацили у покрет ученика и потом су покренули насиље. Јасно је да постоји опасност за особље и ученике. Око 78 особља је повријеђено, а они су били мета напада јер су запослени у државном образовном систему", истакао је Жефре.

Француска протест средоњошколаца

Свијет

Тинејџер ухапшен у Француској због напада пламеном током протеста

Организатори протеста затражили су наставак протеста у уторак, 6. октобра, наводећи да власти нису предузеле конкретне мјере.

Више од 5.000 људи, од чега је 85 одсто малољетних особа, ухапшено је од почетка протеста.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Протести

Школа

Затворене школе

Коментари (0)

Прочитајте више

Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).

Тенис

Синер се повукао с Мастерса у Шангају

3 ч

0
Карантин у болницама због мистериозне смрти раднице из лабораторије: ''Отворено се говори о куги''

Свијет

Карантин у болницама због мистериозне смрти раднице из лабораторије: ''Отворено се говори о куги''

3 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

''Најглупље тумачење правила икада'': Драма на мечу Ђоковића и Зверева

4 ч

0
Потешкоће породица двије године након разорних поплава у Јабланици: Препуштени сами себи

Друштво

Потешкоће породица двије године након разорних поплава у Јабланици: Препуштени сами себи

4 ч

0

Више из рубрике

земљотрес пукотине напукао зид

Свијет

Земљотрес јачине 5,2 степена погодио Турску

3 ч

0
Карантин у болницама због мистериозне смрти раднице из лабораторије: ''Отворено се говори о куги''

Свијет

Карантин у болницама због мистериозне смрти раднице из лабораторије: ''Отворено се говори о куги''

3 ч

0
СНажно невријеме у Грчкој.

Свијет

Разорне поплаве на грчком острву: Наређена евакуација, за дан ударило 22.000 громова

4 ч

0
Кина повећала резерве литијума за 70 одсто

Свијет

Кина повећала резерве литијума за 70 одсто

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Угљевик: Два бирачка мјеста још увијек отворена

19

58

АТВ Специјал: "Избори 2026"

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима