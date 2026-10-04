Синер се повукао с Мастерса у Шангају

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи свјетски тенисер Јаник Синер повукао се са предстојећег турнира Шангај мастерс (Shanghai Masters), објавио је у суботу на Инстаграму.
"Нажалост, ове године нећу моћи да наступим на турниру Ролекс Шангај мастерс (Rolex Shanghai Masters), као што сам се надао. Увијек уживам да играм пред шангајском публиком и веома ми је жао што то нећу моћи да учиним сљедеће седмице. Хвала вам на подршци. Радујем се поновном сусрету са вама сљедеће године", написао је Синер.
Италијански тенисер ван терена је још од тријумфа на Вимблдону (Wimbledon) у јулу због повреде кољена.
Синер је освојио титулу у Шангају 2024. године, када је у финалу побиједио Новака Ђоковића.
Овогодишњи Шангај мастерс биће одржан од 7. до 18. октобра, преноси ДПА.
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