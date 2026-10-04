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Синер се повукао с Мастерса у Шангају

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04.10.2026 16:25

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Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Најбољи свјетски тенисер Јаник Синер повукао се са предстојећег турнира Шангај мастерс (Shanghai Masters), објавио је у суботу на Инстаграму.

"Нажалост, ове године нећу моћи да наступим на турниру Ролекс Шангај мастерс (Rolex Shanghai Masters), као што сам се надао. Увијек уживам да играм пред шангајском публиком и веома ми је жао што то нећу моћи да учиним сљедеће седмице. Хвала вам на подршци. Радујем се поновном сусрету са вама сљедеће године", написао је Синер.

Италијански тенисер ван терена је још од тријумфа на Вимблдону (Wimbledon) у јулу због повреде кољена.

Синер је освојио титулу у Шангају 2024. године, када је у финалу побиједио Новака Ђоковића.

Овогодишњи Шангај мастерс биће одржан од 7. до 18. октобра, преноси ДПА.

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Тагови :

Јаник Синер

тенис

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