Кина повећала резерве литијума за 70 одсто

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Кина је повећала ресурсну базу великог налазишта литијума Џиада у југозападној провинцији Сечуан за око 70 одсто.
Тиме су укупни регистровани ресурси тог налазишта достигли 2,53 милиона тона еквивалента литијум-карбоната (LCE), објавили су кинески медији.
У руднику литијума Џиада регистровано је око 1,05 милиона тона еквивалента литијум-карбоната, што ће додатно ојачати потенцијал земље за дугорочно снабдијевање литијумом, који представља кључну сировину у производњи батерија за електрична возила и системе за складиштење енергије, преноси портал Саут Чајна морнинг пост (South China Morning Post).
Новооткривени ресурси обухватају 33,52 милиона тона руде са око 423.800 тона литијум-оксида и представљају повећање од 70,5 одсто у односу на претходно регистрованих 1,48 милиона тона еквивалента литијум-карбоната.
Компанија Дазхонг Мајнинг, која развија пројекат, саопштила је да су додатни ресурси прошли ревизију и регистрацију у ресорном министарству, преноси Танјуг.
Према наводима компаније, процјењује се да би почетна рударска зона, за коју је одобрен капацитет експлоатације од 2,6 милиона тона руде годишње, при пуном капацитету могла да производи око 50.000 тона литијум-карбоната годишње.
Ипак, пројекат још чека завршетак процедура за добијање дозвола за експлоатацију и рад.
Налазиште Џиада налази се у великом литијумском појасу који обухвата подручја Западног Кунлуна, Сонгпана и Гарзеа, дугом око 2.800 километара.
Кинески геолози тај регион називају „азијским литијумским појасом“, а он представља једно од најважнијих подручја за експлоатацију литијума из тврдих стијена у Кини.
Кина је, према подацима Кинеског геолошког завода, почетком 2025. године повећала свој процијењени удио у свјетским резервама литијума на 16,5 одсто, чиме је заузела друго мјесто у свијету.
Упркос значајним домаћим ресурсима, Кина и даље зависи од увоза.
Према подацима Кинеског удружења индустрије обојених метала, око 60 одсто кинеског снабдијевања литијумским ресурсима током 2025. године потицало је из иностранства. Кина литијум увози из Аустралије, Зимбабвеа и Бразила, док су Чиле и Аргентина главни извори увозног литијум-карбоната.
Проширење налазишта Џиада дио је шире кинеске кампање истраживања минералних сировина, покренуте 2021. године са циљем јачања домаћег снабдијевања енергетским и стратешким минералима и повећања сигурности ланаца снабдијевања.
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