Аутор:АТВ редакција
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Руско Министарство одбране саопштило је да ће након изјава лидера кијевског режима Владимира Зеленског појачати ударе на војне објекте у Украјини и да сва одговорност за то лежи на њему.
Наиме, Зеленски је рекао да ће услиједити удари на руске нафтне рафинерије, као одговор на нападе на украјинске војно-индустријске објекте у Кијеву, гдје се производе дронови и ракете за нападе на Русију. Министарство одбране Русије је поручило да је чуло ову изјаву.
„Као одговор на ове пријетње, руско Министарство одбране подсјећа да покреће масовне ударе на Кијев и друге украјинске регионе управо као одговор на поступке лидера кијевског режима. Ово се односи на покушаје Владимира Зеленског да поремети изборе за Државну думу у Русији терористичким ударима на цивилне циљеве“, наводе у министарству.
Циљани ракетни и удари дроновима на изборне комисије резултирали су смрћу шест цивила, додаје се у саопштењу.
Ови удари су одговор на покушаје организовања масовног напада употребом преко 1.600 украјинских јуришних дронова на цивилне циљеве у Москви од 19. до 20. септембра.
Такође, ријеч је и о покушајима извршења терористичких напада дроновима, који су имали за циљ да ометају Међународни економски форум у Санкт Петербургу у јуну 2026. године.
„Синоћ је кијевски режим покренуо намјерни терористички напад на стамбене четврти Белгорода, гдје нема војних објеката. Овај напад је резултирао цивилним жртвама, оштећењем стамбених зграда, приватних кућа и приватних возила. Након данашње изјаве Зеленског, удари Оружаних снага Русије на војне и војно-индустријске објекте, као и на инфраструктуру повезану са њима у Кијеву и другим регионима Украјине, биће појачани“, упозорило је министарство.
Како напомињу, украјинско становништво може да криви само шефа кијевског режима Владимира Зеленског и он сноси пуну личну и политичку одговорност за ово.
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