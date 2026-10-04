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Полиција уклонила мигрантски камп у Сеути

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04.10.2026 13:46

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Мигранти покушавају да пређу из Марока у шпанску енклаву Сеута, 30. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere, File

Полиција је уклонила мигрантски камп са плаже у шпанској сјеверноафричкој енклави Сеути, у коју су прије више од два мјесеца из Марока ушле десетине хиљада људи, саопштено је из Владе Шпаније.

Више од 72.000 људи прешло је шпанско-мароканску границу и ушло у Сеуту крајем јула. Иако се већина њих касније вратила, најмање 10.000 их је остало у тој енклави, што оптерећује локалне ресурсе и подстиче тензије.

Полиција је премјестила мигранте са плаже Трамполин, гдје је око 3.000 људи живјело у шаторима и импровизованим кућама током претходна два мјесеца.

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Они су пребачени у привремени смјештај, гдје ће им бити узети подаци, а могу се вратити и у Мароко.

Тензије су и даље присутне због присуства миграната који спавају на отвореном у шпанској енклави у којој живи 80.000 људи. Мјештани су јуче одржали демонстрације и позвали мигранте да оду.

Шпански краљ Фелипе и краљица Летиција требали би да посјете Сеуту 13. и 14. октобра.

(Срна)

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Мигрантска криза Шпанија

Мигрантска криза у Сеути

Мигранти

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