Полиција уклонила мигрантски камп у Сеути

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је уклонила мигрантски камп са плаже у шпанској сјеверноафричкој енклави Сеути, у коју су прије више од два мјесеца из Марока ушле десетине хиљада људи, саопштено је из Владе Шпаније.
Више од 72.000 људи прешло је шпанско-мароканску границу и ушло у Сеуту крајем јула. Иако се већина њих касније вратила, најмање 10.000 их је остало у тој енклави, што оптерећује локалне ресурсе и подстиче тензије.
Полиција је премјестила мигранте са плаже Трамполин, гдје је око 3.000 људи живјело у шаторима и импровизованим кућама током претходна два мјесеца.
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Они су пребачени у привремени смјештај, гдје ће им бити узети подаци, а могу се вратити и у Мароко.
Тензије су и даље присутне због присуства миграната који спавају на отвореном у шпанској енклави у којој живи 80.000 људи. Мјештани су јуче одржали демонстрације и позвали мигранте да оду.
Шпански краљ Фелипе и краљица Летиција требали би да посјете Сеуту 13. и 14. октобра.
(Срна)
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