Ким Кардашијан ангажовала пет дадиља

Аутор:АТВ редакција
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Америчка ријалити звијезда Ким Кардашијан ангажовала је укупно пет дадиља које се смјењују у бризи о њено четворо дјеце са бившим супругом Кањеом Вестом, објавио је "Дејли мејл".
Према писању листа, једна дадиља је у сваком тренутку задужена за бригу о дјеци, док се остале четири смјењују. Кардашијан (45) и Вест имају четворо дјеце – Норт (13), Сејнта (10), Чикаго (8) и Псалма (7).
Кардашијан је у интервјуу за "Тајмс" говорила о забринутости због све веће јавне изложености своје дјеце, посебно најстарије кћерке Норт, која се бави музиком и активна је на ТикТоку.
"Бринем због тога. Свако дијете ради оно што му прија", рекла је Кардашијан, додајући да Норт више воли да учествује у породичном ријалити програму "Кардашијанови", али да покушава да је заштити од превелике изложености јавности.
Она је навела да заједно са Вестом настоји да усклади одлуке о пројектима у којима њихова кћерка учествује, посебно када је ријеч о њеној музичкој каријери.
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"Што се ње тиче, пошто је више ријеч о музици, њен отац и ја имамо бољу комуникацију. Водимо рачуна да будемо усклађени и да учествује само у пројектима које обоје одобримо", рекла је Кардашијан.
Норт је посљедњих мјесеци привукла пажњу јавности својим музичким пројектима, укључујући самостални сингл и сарадњу са Лил Новијем, сином репера Лил Вејна.
Кардашијан је тренутно у вези са возачем Формуле 1 Луисом Хамилтоном, наводи "Дејли мејл".
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