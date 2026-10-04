Велики недјељни хороскоп: Ракови ће добити позив од бившег драгог, а ви?

Аутор:АТВ редакција
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Звијезде откривају каква је недјеља пред вама. Прочитајте шта сваки хороскопски знак очекује на пољу љубави, здравља и каријере.
Октобар мјесец нам доноси бројна изненађења. Очекују нас промјене у плановима, важни разговори и одлуке које могу утицати на наредни период. Сазнајте шта вам звијезде поручују на пољу љубави, посла и здравља за период од 5. до 11. октобра 2026. године.
Превише је ових дана "зачина" у вашем емотивном партнерству - дашак драме, ината, посесивности, тврдоглавости, љубоморе, критике са разлогом или потпуно без њега - умјеће итекако да запече оштрином и љутином.
Баш би вам пријало мало мира и тишине, недостају вам они лијењи и досадни дани у којима се не дешава ама баш ништа. Драги Бикови, али на те и такве дане ћете морати да сачекате, сада се задовољите па макар и тренутком мира и спокоја и до максимума га искористите.
Сем понедјељка који ће бити препун дешавања и изненађења и у којем нећете знати на коју страну ћете прије, остатак седмице ваћ доноси бољу организацију и то да се, корак по корак испетљавате из најзахтевнијих обавеза.
До половине ове недјеље отворена је могућност контакта или сусрета са бившим партнером или старом симпатијом, али је могуће да вам ови дани донесу и само појачану сентименталност и чешће размишљање о љубавној прошлости.
Пословни и породични сегмент траже вашу пажњу, присутност и активност, али вам истовремено могу доносити и ситуације које вас оптерећују или захтијевају да им се у потпуности посветите.
Слободним Дјевицама су отворене и старе и нове љубавне прилике, али се мора признати да и једне и друге или носе призвук тајновитости или се базирају само на сексуалној привлачности или пак из неког другог разлога дефинитивно нису за вас (и ви то знате, осећате).
Један, истовремено интересантан, збуњујућ и компликован период је пред заузетим Вагама. Има ту свега и заједничких активности које вам обома пријају, и страсти, и посвећености заједничким циљевима и плановима, а у неким случајевима чак се провлачи и дашак љубоморе.
Ретро Венера и Меркур се спајају у вашем знаку (утицај је актуелан отприлике до половине седмице) па сада јесте време да неки разговор који сте одлагали, било да је он са емотивним партнером или са пословним сарадником, обавите.
Љубави јесу могуће, али не онакве каквима се надате, какве бисте желели и какве су вам потребне. Или је компликовано или је тајно или је необавезно.
И даље велики дио ваше енергије иде на пословне и породичне обавезе, и даље обје ове ставке захтевају ваше време и присуство.
Почетак недјеље је бомбастичан и по питању емоција и по питању посла. Но, кад прегурате увод, остатак седмице и није лош. Чак се може догодити да неке обавезе завршите лакше него што сте мислили или да добијете пријатне вијести, информације.
Слободне Рибе прилично је извјесно да ће доћи до контакта са особом из прошлости, било да је у питању стара симпатија или бивши партнер, преноси Супержена.
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