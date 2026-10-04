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Велики недјељни хороскоп: Ракови ће добити позив од бившег драгог, а ви?

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04.10.2026 13:48

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Хороскоп
Фото: pexels/ Gabriela Hughes

Звијезде откривају каква је недјеља пред вама. Прочитајте шта сваки хороскопски знак очекује на пољу љубави, здравља и каријере.

Октобар мјесец нам доноси бројна изненађења. Очекују нас промјене у плановима, важни разговори и одлуке које могу утицати на наредни период. Сазнајте шта вам звијезде поручују на пољу љубави, посла и здравља за период од 5. до 11. октобра 2026. године.

Ован

Превише је ових дана "зачина" у вашем емотивном партнерству - дашак драме, ината, посесивности, тврдоглавости, љубоморе, критике са разлогом или потпуно без њега - умјеће итекако да запече оштрином и љутином.

Бик

Баш би вам пријало мало мира и тишине, недостају вам они лијењи и досадни дани у којима се не дешава ама баш ништа. Драги Бикови, али на те и такве дане ћете морати да сачекате, сада се задовољите па макар и тренутком мира и спокоја и до максимума га искористите.

Близанци

Сем понедјељка који ће бити препун дешавања и изненађења и у којем нећете знати на коју страну ћете прије, остатак седмице ваћ доноси бољу организацију и то да се, корак по корак испетљавате из најзахтевнијих обавеза.

Рак

До половине ове недјеље отворена је могућност контакта или сусрета са бившим партнером или старом симпатијом, али је могуће да вам ови дани донесу и само појачану сентименталност и чешће размишљање о љубавној прошлости.

Лав

Пословни и породични сегмент траже вашу пажњу, присутност и активност, али вам истовремено могу доносити и ситуације које вас оптерећују или захтијевају да им се у потпуности посветите.

Дјевица

Слободним Дјевицама су отворене и старе и нове љубавне прилике, али се мора признати да и једне и друге или носе призвук тајновитости или се базирају само на сексуалној привлачности или пак из неког другог разлога дефинитивно нису за вас (и ви то знате, осећате).

Вага

Један, истовремено интересантан, збуњујућ и компликован период је пред заузетим Вагама. Има ту свега и заједничких активности које вам обома пријају, и страсти, и посвећености заједничким циљевима и плановима, а у неким случајевима чак се провлачи и дашак љубоморе.

Шкорпија

Ретро Венера и Меркур се спајају у вашем знаку (утицај је актуелан отприлике до половине седмице) па сада јесте време да неки разговор који сте одлагали, било да је он са емотивним партнером или са пословним сарадником, обавите.

Стријелац

Љубави јесу могуће, али не онакве каквима се надате, какве бисте желели и какве су вам потребне. Или је компликовано или је тајно или је необавезно.

Јарац

И даље велики дио ваше енергије иде на пословне и породичне обавезе, и даље обје ове ставке захтевају ваше време и присуство.

Водолија

Почетак недјеље је бомбастичан и по питању емоција и по питању посла. Но, кад прегурате увод, остатак седмице и није лош. Чак се може догодити да неке обавезе завршите лакше него што сте мислили или да добијете пријатне вијести, информације.

Рибе

Слободне Рибе прилично је извјесно да ће доћи до контакта са особом из прошлости, било да је у питању стара симпатија или бивши партнер, преноси Супержена.

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