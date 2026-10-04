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Дневни хороскоп за 4. октобар: Прочитајте шта вам звијезде спремају

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04.10.2026 07:41

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хороскоп звијезде Мјесец
Фото: Pexel/ Michele Raffoni

Звијезде су данас укрстиле путеве и спремају непредвиђене преокрете. Прочитајте детаљна астролошка предвиђања и сазнајте коме стижу велике љубавне дилеме, ко мора да пази на новац и пословне партнере, а коме је хитно потребан одмор.

Ован

Нема разлога да се уљуљкујете лажним надама или емотивним фантазијама. Сигурно је само оно што је »провјерено«. Своје интересе не треба да везујете само за одређени тим сарадника, већ дозволите себи могућност ширег погледа на пословну ангажованост. Потрудите се да побољшате концентрацију.

Бик

Важно је да правилно одговорите на нечија питања. Изненадите свог партнера на начин који прија заједничким потребама и укусу. Ваши сарадници имају различито мишљење о рјешавању заједничког проблема, па је потребно да осмислите добар план. Избјегавајте ситуације које вас превише исцрпљују и опустите се.

Близанци

Почиње да вам смета нечије присуство или провокативно понашање, а волите да господарите комплетном ситуацијом у емотивном односу. Понекад је тешко препознати тим који побјеђује и страну која губи. Збуњују вас одговори које добијате од сарадника, јер свако има своју верзију приче. Избјегавајте стресне и напорне ситуације.

Рак

Бринете због љубавних дилема и имате лош предосјећај у вези са једном блиском особом, због чега дјелујете непосвједочено и опрезно. Ваше идеје звуче добро, али околина нема довољно слуха за пословни компромис који подразумијева другачији модел понашања. Нема потребе да се оптерећујете »тешким мислима«.

Лав

Жеље које имате нису недостижне, али захтијевају додатно стрпљење и велику упорност пред вољеном особом. Пробирљивост понекад представља позитивну особину, немојте дозволити да неко мијења ваше критеријуме при избору нове пословне теме. Успорите свој убрзани ритам и опустите се.

Дјевица

Избјегавајте нову расправу у сусрету са вољеном особом о »осјетљивим темама«, које ни до сада нисте успјели да закључите. Због различитих интересовања међу сарадницима, морате да прихватите пословни компромис или неку утјешну варијанту. Важно је да смањите своју психичку напетост или нервозу.

Вага

Нема потребе да гајите велике илузије јер се лако заносите, па подршку и разумијевање потражите код провјерених пријатеља. Важно је да не причате превише пред особом која може да вас окарактерише на погрешан начин или да употријеби ваше изјаве у своју корист. Побољшајте своју кондицију.

Шкорпија

Партнер покушава да вам помогне или да вас орасположи, па прихватите све што добијате од блиске особе. Ствари које прећуткујете пред пословним партнерима лако могу да вас доведу у непријатну ситуацију. Пријаће вам више сати здравог сна.

Стријелац

Немојте заваравати партнера погрешном причом. Пред вољеном особом није важно оно што говорите, него оно што осјећате. Важно је да вјерујете у своју интуицију, али и да прихватите користан савјет који вам нуде блиски сарадници. Пријаће вам релаксација или нека спортска активност.

Јарац

Налазите се у емотивном нескладу. Више вам смета партнерова еуфорија него осјећај личне дезоријентисаности и емотивна несигурност. Ако вам је стало да сачувате своје пословне интересе, потребно је да се послужите малим лукавством или неким заобилазним методама. Улепшајте своје расположење и опустите се.

Водолија

Жеље које имате нису недостижне, али захтијевају додатно стрпљење и велику упорност пред вољеном особом. Пробирљивост понекад представља позитивну особину, стога немојте дозволити да неко мијења вашу оријентацију и критеријуме. Успорите свој убрзани ритам и опустите се.

Рибе

Пажљивије слушајте и анализирајте партнерову поруку, немојте игнорисати нечије ријечи. Понекад је тешко признати пораз, али то је први корак који води ка психолошком олакшању. Избјегавајте импулсивне реакције, преноси Астролук.

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