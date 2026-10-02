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Драма на Пацифику! Јато китова потопило брод, посада се борила да преживи

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02.10.2026 22:30

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Китови су велики морски сисари који живе у морима и океанима, дишу ваздух плућима и рађају живе младунце које хране млеком
Фото: pexels/Elianne Dipp

Четворо морнара доживјело је тренутак као из књиге „Моби Дик“ насред Јужног Пацифика, када је кит уљешура ударио у њихову јахту и оставио их у борби за голи живот, пише „Телеграф“.

Џема и Џереми Купер, Тери Хетерингтон и Мартин Жафре били су на 16 метара дугој јахти „Тај Там“, у удаљеном дијелу океана, око 250 наутичких миља од малог острва Норфолк, када су изненада зачули „гласан ударац“ који је помјерио пловило у страну.

Снажан ударац је Аустралијанку Џему Купер одбацио са мјеста за управљање јахтом. Када је погледала у воду, угледала је јато китова уљешура.

„Погледали смо на лијеву страну и тамо је било шест до осам китова, цијело јато. Тада нам је постало јасно шта се догодило. Једнако су били дугачки као и чамац“, рекла је она.

Џереми Купер је у тренутку удара спавао испод палубе, а снажан трзај га је пробудио.

„Готово одмах је било јасно да је ситуација веома озбиљна. Сва опрема за управљање била је уништена на десној страни, а у брод је почела да продире велика количина воде“, рекао је Купер.

Око 30 минута касније, око 13 часова по новозеландском времену, односно у поноћ по британском, чланови посаде активирали су сигнал за помоћ и почели грозничаво да избацују воду из јахте док су чекали спасиоце.

„Прогласили смо потпуну узбуну“, додао је Хетерингтон, иначе држављанин Новог Зеланда.

Кит пробио труп јахте

Док је патролни авион новозеландског ратног ваздухопловства П-8А „Посејдон“ трагао за јахтом, ситуација на пловилу постајала је све тежа.

Жафре, француски столар, открио је да је кит направио неколико великих оштећења на трупу и напукао конструкцију од фибергласа.

Ударац је уништио и систем за управљање, због чега посада више није могла да контролише правац кретања пловила.

Како је вода надирaла у јахту, Жафре је покушавао да успори продирање користећи све што му је било при руци, укључујући и експандирајућу пјену.

Чак је заронио испод пловила како би прегледао оштећени труп, док су остали морнари покушавали да остану на јахти што је дуже могуће и ручно избацивали воду како она не би доспјела до мотора.

Око поноћи су схватили да више не могу да спасу пловило. Спустили су сплав за спасавање на мирно море обасјано пуним Мјесецом.

Страхујући да би јахта која тоне могла да их повуче са собом, пресјечени су конопци којима је била везана за сплав. Посада је затим гледала како њихова јахта нестаје испод површине.

„Сједили смо у сплаву и гледали како јахта тоне око 100 метара од нас. Није био баш пријатан тренутак“, рекао је Купер за „Најн њуз“.

Послије 18 сати проведених у неизвјесности, морнаре је око шест ујутру спасао контејнерски брод „Ем-Ви Софрана Сурвил“, дуг 143 метра.

„Чланови посаде убрзо су се попели уз мердевине на брод, гдје су попили кафу и разговарали са капетаном“, рекао је Купер.

Новозеландске одбрамбене снаге снимиле су акцију спасавања. На снимку се види група како са јахте, која је још тада плутала, маше за помоћ, након чега се види како се пловило нагло окреће прамцем надоле и нестаје у мору.

Упркос свему, Купер је задржао позитиван став.

„Било је невјероватно, заиста невјероватно, само је крај био ужасан. Срећом, нико није изгубио живот“, закључио је Купер.

(Телеграф)

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Тагови :

Јахта

несрећа

океан

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