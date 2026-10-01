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Ова три знака у октобру постају магнет за новац

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01.10.2026 14:57

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Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Фото: Eugene Lisyuk/Pexels

Октобар би за три хороскопска знака могао да донесе зараду, напредовање и важне породичне одлуке, према прогнози Тамаре Глобе. Ранији труд коначно ће се исплатити, а нове прилике покренуће дуго очекиване промјене.

Тамара Глоба у својој прогнози издваја Бикове, Лавове и Ракове, а хороскоп најављује да би октобар могао да им донесе више прилика за зараду, напредовање и остварење породичних планова.

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Бик: Ранији труд могао би да донесе зараду

Према прогнози Тамаре Глобе, Биковима се отвара могућност да пројекти у које су дуго улагали енергију коначно почну да доносе приходе. Посебно се издвајају враћање старих дугова, повољне пословне понуде и послови повезани са некретнинама. Глоба савјетује да успјехе не истичу превише пред другима.

Лав: Прилика за напредовање и признање

Лавовима се до краја јесени приписују могућности за унапређење, запажен пројекат или признање за досадашњи рад. Прогноза их подстиче да покажу иницијативу, посебно ако размишљају о повишици или сопственом послу. Истовремено, упозорава их да избјегавају трошење новца само ради престижа.

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Рак: Финансије и породица у првом плану

За Ракове је октобар представљен као повољан период за рјешавање финансијских питања и повећање прихода. Посјете и контакти могли би да отворе нове перспективе, док се међу важним темама издвајају лични развој и планирање породице. Савјетује им се и већа пажња током путовања.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

финансијски хороскоп за октобар

новац

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