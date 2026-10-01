Ова три знака у октобру постају магнет за новац

Аутор:АТВ редакција
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Октобар би за три хороскопска знака могао да донесе зараду, напредовање и важне породичне одлуке, према прогнози Тамаре Глобе. Ранији труд коначно ће се исплатити, а нове прилике покренуће дуго очекиване промјене.
Тамара Глоба у својој прогнози издваја Бикове, Лавове и Ракове, а хороскоп најављује да би октобар могао да им донесе више прилика за зараду, напредовање и остварење породичних планова.
Здравље
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Према прогнози Тамаре Глобе, Биковима се отвара могућност да пројекти у које су дуго улагали енергију коначно почну да доносе приходе. Посебно се издвајају враћање старих дугова, повољне пословне понуде и послови повезани са некретнинама. Глоба савјетује да успјехе не истичу превише пред другима.
Лавовима се до краја јесени приписују могућности за унапређење, запажен пројекат или признање за досадашњи рад. Прогноза их подстиче да покажу иницијативу, посебно ако размишљају о повишици или сопственом послу. Истовремено, упозорава их да избјегавају трошење новца само ради престижа.
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За Ракове је октобар представљен као повољан период за рјешавање финансијских питања и повећање прихода. Посјете и контакти могли би да отворе нове перспективе, док се међу важним темама издвајају лични развој и планирање породице. Савјетује им се и већа пажња током путовања.
(ЖенаБлиц)
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