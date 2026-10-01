Logo

Симптоми упале слијепог цријева: Немојте их занемарити

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.10.2026 14:38

Коментари:

0
Стомак
Фото: pexels/Kindel Media

Апендицитис, познатији као упала слијепог цријева, обично почиње грчевима у средини стомака или око пупка, праћеним мучнином и општом слабошћу.

Послије неколико сати, овај карактеристичан бол сели се у доњи десни квадрант стомака и постаје све јачи са сваким покретом. Ако се ово стање не лијечи на вријеме, притисак унутар блокираног слијепог цријева повећава се због накупљања слузи и бактерија.

Сенада Мехаџић

Друштво

Преминула позната докторка из БиХ

То доводи до некрозе зида и пуцања у року од 24 до 72 сата. Пуцање слијепог цријева није као пуцање балона, већ више као споро цурење које шири инфекцију по цијелој трбушној дупљи.

Изненадно олакшање бола

Један од најопаснијих и најобмањујућих знакова да је слијепо цријево пукло јесте изненадно олакшање бола. Пацијент, који је сатима патио од јаких болова, изненада осјети попуштање притиска и погрешно закључи да је најгоре прошло и да се стање само од себе смирило. Међутим, ово привидно побољшање дешава се искључиво зато што се притисак унутар самог органа смањио након пуцања зида.

Нажалост, ово олакшање је веома краткотрајно јер се гној и бактерије изливају у трбушну дупљу. Убрзо се бол враћа у још горем облику, али овог пута захвата цијели стомак, који постаје изузетно тврд и болно осјетљив на сваки, чак и најмањи додир, што је јасан знак перитонитиса, преноси Курир.

Развој перитонитиса, односно упале потрбушнице, са собом доноси драматично погоршање општег стања пацијента. Тјелесна температура, која је до тада могла бити само благо повишена, сада нагло расте и често достиже 40 степени Целзијуса, праћена јаком грозницом и дрхтавицом.

Фризер, коса

Савјети

Тајна здраве косе: Како јаја и јогурт помажу против перути

Стомак постаје напет и тврд, а пацијент губи способност испуштања гасова или пражњења цријева. Убрзан рад срца и отежано дисање додатни су алармантни сигнали који указују на то да је инфекција измакла контроли.

Посебну пажњу треба обратити на дјецу и старије особе, код којих клиничка слика може бити атипична, а бол широко распрострањен или мање изражен, због чега се често поставља закаснела дијагноза.

Како се поставља дијагноза?

Када пацијент стигне у хитну помоћ са сумњом на руптуру, љекари морају да дјелују веома брзо. Физичким прегледом утврђује се напетост трбушног зида, док анализе крви могу показати повећан број белих крвних зрнаца и повишене вредности инфламаторних параметара.

вирус Западног Нила

Свијет

Од вируса Западног Нила преминуле још четири особе: Епидемија достиже врхунац

Методе снимања имају кључну улогу у дијагностици. Ултразвук је често први и најприступачнији избор, док компјутеризована томографија пружа прецизнији увид у стање абдомена. Ови прегледи могу показати апсцесе, накупљање гноја, слободну течност и ваздух, што љекарима даје смјернице за хитно лијечење и евентуалну хируршку интервенцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

слијепо цријево

здравље

симптоми

Коментари (0)

Прочитајте више

Ана и Тери

Љубав и секс

Вјеровала да је добила обични поклон од дечка, а онда је услиједио шок

9 ч

0
У просторијама Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука данас је уручен дио уговора за суфинансирање набавке ситне пољопривредне механизације. Подршку је кроз ову мјеру остварило 150 пољопривредних произвођача са подручја града, а укупна средства која ће бити додијељена за ову намјену износе 350.000 КМ.

Бања Лука

Подршка за 150 бањалучких произвођача вриједна 350.000 КМ

10 ч

1
Животиња пас

Регион

Пас угризао дијете за ногу: Животиња била на повоцу, али није имала брњицу

10 ч

0
Анђела Вјештица

Сцена

Анђела Вештица осуђена због уцјене: Ево шта је урадила позната старлета

10 ч

0

Више из рубрике

Буђење устајање истезање кревет

Здравље

Два напитка која су најбоља за добар почетак дана: Чувају срце и мозак

14 ч

0
Откривен нови вирус: Познато како се преноси

Здравље

Откривен нови вирус: Познато како се преноси

15 ч

0
Heljda, žitarice

Здравље

Онколог препоручује доручак богат влакнима, ово је основа

1 д

0
Млада дјевојка се одмара у кревету са слатком маском за спавање окружена удобним јастуцима.

Здравље

Често мокрите током ноћи? Ово може бити симптом веома опасне болести

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

22

52

Хладна јутра све теже падају: Неколико трикова који ће вам олакшати устајање

22

43

Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

22

41

Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

22

32

Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима