Симптоми упале слијепог цријева: Немојте их занемарити

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Апендицитис, познатији као упала слијепог цријева, обично почиње грчевима у средини стомака или око пупка, праћеним мучнином и општом слабошћу.
Послије неколико сати, овај карактеристичан бол сели се у доњи десни квадрант стомака и постаје све јачи са сваким покретом. Ако се ово стање не лијечи на вријеме, притисак унутар блокираног слијепог цријева повећава се због накупљања слузи и бактерија.
Друштво
Преминула позната докторка из БиХ
То доводи до некрозе зида и пуцања у року од 24 до 72 сата. Пуцање слијепог цријева није као пуцање балона, већ више као споро цурење које шири инфекцију по цијелој трбушној дупљи.
Један од најопаснијих и најобмањујућих знакова да је слијепо цријево пукло јесте изненадно олакшање бола. Пацијент, који је сатима патио од јаких болова, изненада осјети попуштање притиска и погрешно закључи да је најгоре прошло и да се стање само од себе смирило. Међутим, ово привидно побољшање дешава се искључиво зато што се притисак унутар самог органа смањио након пуцања зида.
Нажалост, ово олакшање је веома краткотрајно јер се гној и бактерије изливају у трбушну дупљу. Убрзо се бол враћа у још горем облику, али овог пута захвата цијели стомак, који постаје изузетно тврд и болно осјетљив на сваки, чак и најмањи додир, што је јасан знак перитонитиса, преноси Курир.
Развој перитонитиса, односно упале потрбушнице, са собом доноси драматично погоршање општег стања пацијента. Тјелесна температура, која је до тада могла бити само благо повишена, сада нагло расте и често достиже 40 степени Целзијуса, праћена јаком грозницом и дрхтавицом.
Савјети
Тајна здраве косе: Како јаја и јогурт помажу против перути
Стомак постаје напет и тврд, а пацијент губи способност испуштања гасова или пражњења цријева. Убрзан рад срца и отежано дисање додатни су алармантни сигнали који указују на то да је инфекција измакла контроли.
Посебну пажњу треба обратити на дјецу и старије особе, код којих клиничка слика може бити атипична, а бол широко распрострањен или мање изражен, због чега се често поставља закаснела дијагноза.
Када пацијент стигне у хитну помоћ са сумњом на руптуру, љекари морају да дјелују веома брзо. Физичким прегледом утврђује се напетост трбушног зида, док анализе крви могу показати повећан број белих крвних зрнаца и повишене вредности инфламаторних параметара.
Свијет
Од вируса Западног Нила преминуле још четири особе: Епидемија достиже врхунац
Методе снимања имају кључну улогу у дијагностици. Ултразвук је често први и најприступачнији избор, док компјутеризована томографија пружа прецизнији увид у стање абдомена. Ови прегледи могу показати апсцесе, накупљање гноја, слободну течност и ваздух, што љекарима даје смјернице за хитно лијечење и евентуалну хируршку интервенцију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
9 ч0
Бања Лука
10 ч1
Регион
10 ч0
Сцена
10 ч0
Здравље
14 ч0
Здравље
15 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму