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Свечаност поводом 10 година Центра за обуку

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01.10.2026 15:34

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Кадети МУП Српске положили заклетву; Будимир: Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине
Фото: Srna

Министарство унутрашњих послова Републике Српске организоваће сутра у Бањалуци свечано постројавање јединица полиције поводом 10 година Центра за обуку, чему ће присуствовати ресорни министар Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Костршевић.

Свечаност ће бити одржана у оквиру комплекса Центра за обуку у Залужанима са почетком у 10.00 часова, најављено је из ресорног министарства.

Поводом овог догађаја заслужним појединцима и институцијама биће уручене захвалнице за подршку у стварању и развоју Центра за обуку, који је не само јединствен комплекс са бројним садржајима, већ и тренинг центар за стручно усавршавање полицијских службеника, али и припаднике других институција.

Током 10 година рада, у Центру за обуку који је никао на простору бивше касарне "Залужани", организовано је око 250 различитих обука, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

свечаност

Залужани

Центар за обуку Залужани

Жељко Будимир

Синиша Кострешевић

Полиција

МУП Републике Српске

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