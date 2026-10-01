Свечаност поводом 10 година Центра за обуку

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске организоваће сутра у Бањалуци свечано постројавање јединица полиције поводом 10 година Центра за обуку, чему ће присуствовати ресорни министар Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Костршевић.
Свечаност ће бити одржана у оквиру комплекса Центра за обуку у Залужанима са почетком у 10.00 часова, најављено је из ресорног министарства.
Поводом овог догађаја заслужним појединцима и институцијама биће уручене захвалнице за подршку у стварању и развоју Центра за обуку, који је не само јединствен комплекс са бројним садржајима, већ и тренинг центар за стручно усавршавање полицијских службеника, али и припаднике других институција.
Током 10 година рада, у Центру за обуку који је никао на простору бивше касарне "Залужани", организовано је око 250 различитих обука, преноси Срна.
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