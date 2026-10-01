Кузмић: Влада Српске издваја 180 милиона КМ годишње за пољопривреду

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске издваја 180 милиона КМ годишње за пољопривреду, што представља значајна средства која завршавају у пољопривредном сектору Српске, рекла је данас у Костајници министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Анђелка Кузмић.
Кузмићева је заједно са начелником општине Николом Јањетовићем уручила рјешења о подстицајима за 47 пољопривредника, укупне вриједности 60.000 КМ, које је у буџету обезбиједила ова локална заједница.
Она је похвалила подстицајне мјере општине Костајница, наводећи да локална подршка пољопривредницима даје додатну снагу да истрају у пољопривредној производњи.
"Свака општина и град требало би да у оквиру свог буџета планира одређена средства за помоћ пољопривредној производњи, у складу са својим могућностима. Морам да напоменем да смо, од када је уведена ова мјера подршке из локалног буџета, у општини Костајница са девет регистрованих пољопривредних газдинстава у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге /АПИФ/ данас дошли до 90", рекла је Кузмићева новинарима.
Она је додала да ће ресорно министарство настојати да помогне начелнику у повећању издвајања за пољопривредне произвођаче. За наредну годину најавила је измјене правилника којима се уређују подстицаји за пољопривреду на републичком нивоу.
"Саслушаћемо сва удружења и пољопривредне произвођаче. Када дођемо на лице мјеста, видимо неке ствари на терену са којима се људи сусрећу, а које у нашој статистици нису видљиве", рекла је Кузмићева.
Она је додала да ће средства бити другачије распоређена, односно више усмјерена ка директним давањима.
Истакла је да ће већу подршку добити производња која има потенцијал за опстанак у условима промјене климатских прилика, наводећи да су међу приоритетима наводњавање, противградна заштита и осигурање пољопривредне производње.
Кузмићева је са начелником обишла и локални пут у селу Мракодол, гдје је у току асфалтирање дионице дужине 200 метара.
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"Влада, путем ресорног министарства, осим редовне подршке пољопривредницима, показује и бригу о нашем селу. Веома је важно да сваки наш човјек има добру инфраструктуру у заједници у којој живи, у смислу воде, путева и свега што је потребно да млади остају и опстају на селу", рекла је Кузмићева.
Јањетовић је рекао да се у наредних неколико дана очекује и асфалтирање пута у селу Петриња, у дужини од 350 метара.
Он је навео да је за асфалтирање ових путних праваца ресорно министарство обезбиједило 50.000 КМ, док је општина Костајница издвојила 48.000 КМ.
Јањетовић је додао да је ове године из општинског буџета издвојено 60.000 КМ за пољопривредне подстицаје, те најавио да је план да буџетска издвајања за пољопривреднике наредне године буду повећана на 100.000 КМ.
"Иако то нису значајна средства, сви параметри показују да људи све више региструју газдинства и да ти подстицаји, можда не оном динамиком којом би требало, али ипак остварују ефекат и подстичу људе да се баве пољопривредом", рекао је Јањетовић.
Он је додао да је општина Костајница мала локална заједница која има пољопривредне површине, али да се оне не обрађују у довољној мјери. Изразио је наду да ће општинске и мјере ресорног министарства подстаћи људе да се баве пољопривредом и искористе природне ресурсе којима располажу.
Кузмићева и Јањетовић обишли су и пољопривредно газдинство "Фарма пром Глушица", које се бави производњом млијека и меса.
Градови и општине
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Власник Фарме Младен Глушица рекао је да на Фарми има око 100 грла, од којих је 30 музних крава, те да дневно испоручује око 650 литара млијека.
"Цијеном нисмо задовољни, али је редовна исплата млијека, као и премија за млијеко", навео је Глушица, који је захвалио министру за посјету, истичући да пољопривредницима много значи када неко брине о њима и пољопривредној производњи.
Горан Томић, који се бави овчарством, рекао је да општински и републички подстицаји много значе пољопривредницима.
"Имам око 100 приплодних грла расе сафолк и чешка романовска. Подстицаје које добијемо од општине искористимо за јесењу сјетву, а републичке за прољећну", навео је Томић.
Он је напоменуо да је садашњи начелник први који из општинског буџета издваја подстицајна средства за пољопривреду.
Мирослав Вујасин бави се ратарством и каже да је ова година, због суше, била веома тешка за пољопривреднике.
"Посљедње три до четири године тешко се сналазимо. Репроматеријал је поскупио, а проблеме прави и суша. Зато нам подстицаји много значе", рекао је Вујасин.
(СРНА)
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