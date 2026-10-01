Акција ”Курс”: СИПА хапсила у Бијељини

Аутор:АТВ редакција
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У акцији ”Курс” СИПА је ухапсила једну особу у Бијељини осумњичену за недозвољено бављење банкарством, микрокредитном и штедном дјелатношћу!
У СИПА наводе да је акција спроведена данас, те да су извршени претреси на двије локације које је користио осумњичени.
”Ухапшени је спроведен у просторије СИПА-е ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог, нако чега ће бити предат у даљу надлежност Окружном јавном тужилаштву у Бијељини. Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ да је почињено кривично дјело, и то новац новац у износу 24.100 марака и 2.990 евра, интерне евиденције у вези конверзије валута и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, саопштила је СИПА.
Додају да су активности спроведене по налогу Окружног суда у Бијељини и под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини а у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Републике Српске.
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