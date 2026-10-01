Детаљи незгоде у Лакташима: Повријеђен малољетник

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У саобраћајној незгоди која се данас догодила на магистралном путу Градишка - Бањалука у Лакташима повријеђен је малољетни возач мотоцикла, потврђено је из ПУ Бањалука за АТВ.
У незгоди су учествовали мотоцикл и пежо.
Повријеђени малољетник је превезен на УКЦ РС ради указивања љекарске помоћи.
Хроника
Тешка незгода у Лакташима: Потпуно обустављен саобраћај
Незгода се десила око 12,40 часова.
На лицу мјеста обављен је увиђај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму