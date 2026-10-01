Једна особа повријеђена приликом експлозије мине

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице повријеђено је од експлозије мине у селу Султановићи код Доњег Вакуфа током чишћења и спаљивања корова, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона.
Седамдесеттрогодишњем лицу иницијала Ш.С. помоћ је пружио медицински техничар Оружаних снага БиХ, након чега је војном санитетском екипом превезено у Кантоналну болницу у Бугојну.
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Из Федералне управе цивилне заштите саопштено је да је повријеђено лице пребачено на Клинички центар Универзитета у Сарајеву, те да се локалитет незгоде од 2001. године води као подручје очишћено од мина.
Полицијска станица Доњи Вакуф о експлозији је обавијештена јуче око 13.30 часова.
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