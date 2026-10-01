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У Витезу ухапшена докторица: Пацијенте прегледала у кући, рецепте овјеравала печатом Дома здравља

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01.10.2026 10:06

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Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Фото: Unsplash

Полицијски службеници Федералне управе полиције, под надзором Тужилаштва Средњобосанског кантона, проводили су активности у оквиру оперативне акције кодног назива "Печат" с циљем документовања кривичног дјела "Злоупотреба положаја или овлаштења".

На основу наредбе Општинског суда у Травнику извршени су претреси једног приватног објекта у Витезу, као и службених просторија Дома здравља у Витезу које користи осумњичена особа иницијала П. К.-Г. (1975).

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Након претреса осумњичена особа лишена је слободе и криминалистички обрађена у службеним просторијама ФУП-а у Травнику, те ће против ње бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Наведена особа се сумњичи да је, у својству љекара специјалисте у ЈУ Дом здравља Витез, искориштавањем службеног положаја и прекорачењем службених овлаштења, након радног времена обављала прегледе пацијената у приватном објекту, без испуњавања прописаних услова за обављање приватне праксе, те да је приликом тих прегледа издавала рецепте и стручне налазе овјерене службеним печатом Дома здравља, а пацијенте и издате рецепте није евидентирала у службеним евиденцијама. Ове услуге је наплаћивала чиме је себи прибавила противправну имовинску корист.

Приликом претреса приватног објекта пронађени су новац за који се сумња да потиче од наплате услуга лијечења, овјерене исправе, рецепти, документи овјерени печатом Дома здравља, као и друга документација пронађена у службеним просторијама Дома здравља у Витезу које наведена особа користи, а који ће се користити у даљњем кривичном поступку.

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У оквиру активности саслушано је више особа које су користиле услуге лијечења у приватној пракси, а прибављени су и налази и рецепти које је издала осумњичена особа.

Асистенцију полицијским службеницима ФУП-а пружили су полицијски службеници МУП-а СБК.

Федерална управа полиције наставља активности на документовању и других кривичних дјела повезаних с овим предметом.

(Кликс)

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Тагови :

Витез

докторица

хапшење

превара

ФУП

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