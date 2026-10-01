Партнерку давио, па јој ножем расјекао врат: Ухапшен због покушаја убиства

Како се сумња, све се догодило у стану у Нишу, у којем је осумњичени живио са емотивном партнерком Т. Ђ. (27).

Наводно, након свађе, Б. Ђ. је партнерку хватао и рукама стезао за врат, а потом је напао ножем и нанио јој посјекотину дугу око пет центиметара у предјелу врата.

Хроника Аутомобил слетио са пута и пао на друго возило: Повријеђене три особе

Повреда је квалификована као лака тјелесна повреда.

Осумњиченом се на терет ставља кривично дјело убиство у покушају.

(Блиц)