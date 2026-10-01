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Партнерку давио, па јој ножем расјекао врат: Ухапшен због покушаја убиства

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01.10.2026 11:13

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Више јавно тужилаштво у Нишу одредило је задржавање Б. Ђ. (1985) из Ниша због сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.

Како се сумња, све се догодило у стану у Нишу, у којем је осумњичени живио са емотивном партнерком Т. Ђ. (27).

Наводно, након свађе, Б. Ђ. је партнерку хватао и рукама стезао за врат, а потом је напао ножем и нанио јој посјекотину дугу око пет центиметара у предјелу врата.

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Повреда је квалификована као лака тјелесна повреда.

Осумњиченом се на терет ставља кривично дјело убиство у покушају.

(Блиц)

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Тагови :

насиље у породици

Ниш

физички напад

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