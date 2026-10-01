Партнерку давио, па јој ножем расјекао врат: Ухапшен због покушаја убиства

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Нишу одредило је задржавање Б. Ђ. (1985) из Ниша због сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.
Како се сумња, све се догодило у стану у Нишу, у којем је осумњичени живио са емотивном партнерком Т. Ђ. (27).
Наводно, након свађе, Б. Ђ. је партнерку хватао и рукама стезао за врат, а потом је напао ножем и нанио јој посјекотину дугу око пет центиметара у предјелу врата.
Хроника
Аутомобил слетио са пута и пао на друго возило: Повријеђене три особе
Повреда је квалификована као лака тјелесна повреда.
Осумњиченом се на терет ставља кривично дјело убиство у покушају.
(Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
13 ч0
Хроника
13 ч0
Република Српска
14 ч3
Хроника
14 ч0
Србија
14 ч1
Србија
15 ч0
Србија
16 ч0
Србија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму