Logo

Број обољелих од опасног вируса у порасту: Љекари упозоравају на ове симптоме

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.10.2026 07:18

Коментари:

0
модернизација просторија болница Брчко
Фото: Srna

Вирус Западног Нила не јењава - број обољелих у Србији порастао је на 53, а чак 49 пацијената развило је неуроинвазивни облик болести. Највише случајева регистровано је у Београду, а међу обољелима је више мушкараца.

Истовремено се шире и респираторне инфекције, док љекари упозоравају на опрез и препоручују вакцинацију против сезонског грипа.

Овце

Друштво

Одгођен попис оваца и крава у БиХ

Зашто вирус код толиког броја пацијената изазива тешку клиничку слику и ко је најугроженији анализирала је примаријус опште праксе др Бисерка Обрадовић, Медигроуп.

- Па, то је нормална ситуација. Знамо да је вектор, односно преносилац вируса Западног Нила, наш домаћи комарац Цулеx пипиенс, кога има од маја до новембра, што значи да смо у том периоду сви ми угрожени. Међутим, од 100 одсто инфицираних, 80 одсто прође непримјећено, а само код 20 одсто откријемо да се ради о вирусу Западног Нила. Ове године имамо до сада 53 особе код којих је откривена инфекција вирусом Западног Нила, од тога 49 особа са неким неуролошким тегобама - рекла је Обрадовић.

Ово су најугроженије групе

Др Обрадовић савјетовала је грађанима да током сезоне комараца предузму неколико једноставних мјера заштите.

- Нећете вјеровати, али просјек година старости је 66,1 година. То значи да се вирус Западног Нила открива код особа у позним годинама и код оних који имају знатно смањен имунитет. Тако да треба радити на јачању имунитета и, наравно, особе које имају дефицит имуног одговора, као и особе у позним годинама, морају да воде рачуна и да се чувају од комараца. А то ће урадити тако што, прво, ако иду у средине гдје има комараца, треба да носе одјећу дугих рукава и дуге ногавице, и то свијетлих боја. На прозорима треба поставити мреже, такозване комарнике, као и на вратима тераса. Они који имају двориште, цвијеће и саксије треба често да мијењају воду у посудама у којима држе воду за животиње, ако се оне налазе напољу, јер знамо да су таква мјеста станиште за комарце. И, наравно, ако идемо тамо гдје има комараца, а волимо да будемо поред ријеке, у шуми и свуда гдје их има, треба намазати површине тијела, поготово оне које су огољеле, неким репелентом против инсеката, односно против комараца - за Курир телевизију, упозорила је др Обрадовић.

Крст

Друштво

Данас је велики дан за вјернике: Славимо светитеља који је помагао сиромашнима

Симптоми вируса Западног Нила

Како су љекари раније објашњавали , симптоми вируса Западног Нила најчешће су благи и могу се јавити између 3 и 14 дана након убода зараженог комарца.

Код око 20 одсто заражених јављају се повишена температура, главобоља, болови у мишићима и зглобовима, мучнина, повраћање, оток лимфних жлијезда и осип на кожи, а тегобе углавном пролазе саме од себе за неколико дана. Код мање од једног одсто заражених вирус може захватити централни нервни систем и изазвати теже симптоме, попут: високе температуре, јаке и упорне главобоље, укочености врата, збуњености, тремора, конвулзија, слабости мишића или парализе. Код појаве озбиљних неуролошких симптома потребно је одмах потражити љекарску помоћ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вирус Западног Нила

вирус

Србија

Доктор

Коментари (0)

Више из рубрике

Најновија, ударна вијест

Србија

Ухапшен Андреј Благојев, сумња се да је дошао у Грчку због плаћеног убиства

1 д

0
"Причаћемо унуцима да је ту била вода": Грађани бијесни, пресушило једно од најљепших језера

Србија

"Причаћемо унуцима да је ту била вода": Грађани бијесни, пресушило једно од најљепших језера

1 д

0
Српски метеоролог најавио 40 ледених дана

Србија

Српски метеоролог најавио 40 ледених дана

1 д

0
Судар код Шимановаца

Србија

Седам повријеђених: Прве фотографије са мјеста ланчаног судара

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

22

52

Хладна јутра све теже падају: Неколико трикова који ће вам олакшати устајање

22

43

Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

22

41

Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

22

32

Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима