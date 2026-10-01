Број обољелих од опасног вируса у порасту: Љекари упозоравају на ове симптоме

Аутор:АТВ редакција
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Вирус Западног Нила не јењава - број обољелих у Србији порастао је на 53, а чак 49 пацијената развило је неуроинвазивни облик болести. Највише случајева регистровано је у Београду, а међу обољелима је више мушкараца.
Истовремено се шире и респираторне инфекције, док љекари упозоравају на опрез и препоручују вакцинацију против сезонског грипа.
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Зашто вирус код толиког броја пацијената изазива тешку клиничку слику и ко је најугроженији анализирала је примаријус опште праксе др Бисерка Обрадовић, Медигроуп.
- Па, то је нормална ситуација. Знамо да је вектор, односно преносилац вируса Западног Нила, наш домаћи комарац Цулеx пипиенс, кога има од маја до новембра, што значи да смо у том периоду сви ми угрожени. Међутим, од 100 одсто инфицираних, 80 одсто прође непримјећено, а само код 20 одсто откријемо да се ради о вирусу Западног Нила. Ове године имамо до сада 53 особе код којих је откривена инфекција вирусом Западног Нила, од тога 49 особа са неким неуролошким тегобама - рекла је Обрадовић.
Др Обрадовић савјетовала је грађанима да током сезоне комараца предузму неколико једноставних мјера заштите.
- Нећете вјеровати, али просјек година старости је 66,1 година. То значи да се вирус Западног Нила открива код особа у позним годинама и код оних који имају знатно смањен имунитет. Тако да треба радити на јачању имунитета и, наравно, особе које имају дефицит имуног одговора, као и особе у позним годинама, морају да воде рачуна и да се чувају од комараца. А то ће урадити тако што, прво, ако иду у средине гдје има комараца, треба да носе одјећу дугих рукава и дуге ногавице, и то свијетлих боја. На прозорима треба поставити мреже, такозване комарнике, као и на вратима тераса. Они који имају двориште, цвијеће и саксије треба често да мијењају воду у посудама у којима држе воду за животиње, ако се оне налазе напољу, јер знамо да су таква мјеста станиште за комарце. И, наравно, ако идемо тамо гдје има комараца, а волимо да будемо поред ријеке, у шуми и свуда гдје их има, треба намазати површине тијела, поготово оне које су огољеле, неким репелентом против инсеката, односно против комараца - за Курир телевизију, упозорила је др Обрадовић.
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Како су љекари раније објашњавали , симптоми вируса Западног Нила најчешће су благи и могу се јавити између 3 и 14 дана након убода зараженог комарца.
Код око 20 одсто заражених јављају се повишена температура, главобоља, болови у мишићима и зглобовима, мучнина, повраћање, оток лимфних жлијезда и осип на кожи, а тегобе углавном пролазе саме од себе за неколико дана. Код мање од једног одсто заражених вирус може захватити централни нервни систем и изазвати теже симптоме, попут: високе температуре, јаке и упорне главобоље, укочености врата, збуњености, тремора, конвулзија, слабости мишића или парализе. Код појаве озбиљних неуролошких симптома потребно је одмах потражити љекарску помоћ.
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