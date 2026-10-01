Одгођен попис оваца и крава у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дуго најављивани, више од 60 година чекани и неколико пута отказивани попис пољопривреде, ни ове године, према свему судећи, неће бити спроведен, јер тачно вријеме спровођења и даље није утврђено.
“У овом тренутку још није усвојена одлука којом треба да се дефинишу сви битни аспекти будућег пописа, укључујући и вријеме његове реализације”, навели су за “Независне новине” из Републичког завода за статистику.
Како додају, Завод је у сарадњи са друге двије статистичке институције у БиХ, у оквиру пројекта, припремио већину потребних методолошких докумената, апликацију, оквир и буџет.
Сцена
Драгана Катић открила зашто је Сања Кужет дала отказ
Вриједи поменути да су “Независне новине” средином прошле године управо писале на ову тему, а тада нам је речено да би попис пољопривреде требало да буде организован од 1. октобра до 15. децембра ове године, те да је остало само да се та одлука и озваничи. Годину послије, иако је једногласно договорена међу статистичким институцијама, никада није озваничена. Остала је мртво слово на папиру.
Неџад Бићо, предсједник Удружења пољопривредних произвођача ФБиХ, у разговору истиче да се попис стално одгађа, те да није добро што се то не ради.
Осврћући се на јун, када је реализован пробни попис пољопривреде, Бићо каже да ни о томе нема никакве информације.
Занимљивости
Дневни хороскоп за 1. октобар: Ево ко треба да припази на здравље
“Нема ни званичних података. То је ненормално”, каже Бићо.
Према његовим ријечима, попис пољопривреде је основна ствар државе.
“Требало би да се зна чиме држава располаже. Код нас се тренутно не зна. Задњих 60 година није било тог пописа. Тако да се не зна уопште чиме располажемо. Колико је обрадиве земље, колико је необрадиве земље, колико шума, стоке… Појма ми немамо. А да се то уради, пуно би било лакше свима. Знали бисмо на чему смо, које производње развијати”, истиче Бићо, додајући да би то отворило и врата ка европским фондовима.
Он каже да је проблематично и што попис реализује више агенција засебно, а не један тим.
Да су пољопривредници увијек тражили попис, раније је у разговору за “Независне новине” потврдио и Стојан Маринковић, предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Српске, истичући да би се тиме видјело чиме се располаже.
Свијет
Макрон жели повратак Британије у ЕУ
“И да сходно томе и потребама можемо планирати своју производњу. Битно је да попис буде одрађен у што краћем периоду, да буде одрађен објективно”, казао је Маринковић.
Вриједи поменути да попис пољопривреде у БиХ није спроведен још од времена Југославије, односно од 1960. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
16 ч6
Друштво
16 ч0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д1
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму