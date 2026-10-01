Данас је велики дан за вјернике: Славимо светитеља који је помагао сиромашнима

Аутор:АТВ редакција
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Првог дана октобра Српска православна црква слави Светог Евменија Гортинског, епископа чији је живот, према предању, био испуњен бригом за сиромашне, утјехом за унесрећене и молитвом за болесне.
Његов празник означава и почетак октобра, мјесеца којем народна традиција приписује посебну симболику.
Прича о Светом Евменију посебно се везује за одрицање од материјалног богатства и тјелесних задовољстава. Према житију, још од младости слиједио је Христа, а своју имовину подијелио је сиромашнима.
Велики пост сматрао је путем ослобађања од "бремена тијела", па је најприје радио на сопственом духовном животу, а потом помагао другима.
Ко је био Свети Евменије Гортински?
Свети Евменије био је епископ Гортине на Криту. Према предању, због свог живота испуњеног вером, скромношћу и бригом за друге, народ га је изабрао за епископа.
Описиван је као заштитник сиромашних, утјеха ожалошћенима и помоћ болеснима. Његов живот био је посвећен служењу другима, а предање му приписује и бројна чуда.
Молитвом је, према житију, исцјељивао болесне, изгонио демоне и помагао људима који су се нашли у невољи. Предање наводи да се глас о његовим чудима проширио далеко изван Гортине, па је помагао људима и у Риму и Тиваиди.
Једна од главних порука његовог живота јесте да материјално богатство нема вриједност ако се не користи за добро других. Евменије је своју имовину подијелио сиромашнима, а потом наставио да помаже људима као епископ.
Према предању, у вријеме велике суше у Тиваиди молитвом је испросио кишу. Управо је тамо, према црквеном предању, завршио свој земни живот и преселио се у вјечност.
Његов живот остао је упамћен као примјер одрицања, милосрђа и служења другима.
Поука која се везује за овај дан посебно говори о милостињи и односу према људима којима је потребна помоћ.
У црквеном тумачењу, давање милостиње није само материјални чин. Када помажемо човјеку који је сиромашан, болестан или у невољи, тиме показујемо љубав према Христу.
Зато се у данашњем расуђивању милостиња пореди са Светим Причешћем. Као што вјерници у Причешћу примају Христа под видом хљеба и вина, тако се и помоћ ономе коме је потребна посматра као служење самом Христу.
Ова порука Светог Евменија и данас се може свести на једноставну мисао - није важно само колико човјек има, већ и колико је спреман да подијели са другима.
Дан Светог Евменија Гортинског подсјећа на вриједност скромности, милосрђа и бриге за друге. Његово житије посебно истиче да човјек своје богатство не треба да посматра само као нешто што припада њему, већ и као могућност да помогне онима који немају довољно.
Зато 1. октобар може бити прилика да се сјетимо некога коме је потребна помоћ, да учинимо добро дјело или једноставно пружимо подршку особи која пролази кроз тежак период.
Прича о Светом Евменију остала је сачувана управо кроз такве поруке - да се вјера не показује само ријечима, већ и односом према људима који су нам потребни.
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